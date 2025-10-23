Ile Maurice: Une première édition explosive qui rassemble la communauté du fitness mauricien

L'île Maurice a vibré au rythme du sport et du dépassement de soi lors de la première édition du Hyrox, un événement unique qui a rassemblé 275 participants venus de toutes les salles de fitness du pays, samedi dernier, au complexe multisport de Côte-d'Or. Organisé en seulement deux mois et demi par Alicia Lamusse et Chandre Ramdenee, en collaboration avec l'équipe de RSVP, cet événement a été un véritable succès populaire et sportif. Mais qu'est-ce que le Hyrox ?

Une discipline complète et accessible

Le Hyrox est une discipline venue d'Europe qui combine course à pied et entraînement fonctionnel. Le format est simple mais intense : avec 8 km de course, 8 stations de «functional training», et le tout en alternance, pour un défi complet. Normalement, il faut quand même un minimum de condition physique et d'entraînement pour vous y attaquer...

En effet, le format officiel Hyrox consiste en :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

🔴 8 km de course à pied, divisés en 8 x 1 km

🔴 8 exercices fonctionnels, intercalés entre chaque kilomètre

🔴 Ordre des exercices :

1 km de course 1000 m de SkiErg (un défi de vitesse qui consiste à parcourir la plus courte distance possible sur la machine Skierg) 1 km de course 50 m de Sled Push (poussée de traîneau) 1 km de course 50 m de Sled Pull (tirage de traîneau) 1 km de course 80 m de Burpee Broad Jumps 1 km de course 1000 m de rameur 1 km de course 200 m de Farmers Carry 1 km de course 100 m de Sandbag Lunges (fentes avec sac) 1 km de course 100 Wall Balls (selon catégorie)

L'objectif est de finir le parcours le plus rapidement possible, mais chacun avance à son rythme, dans un esprit de challenge personnel.

Trois formats pour tous les niveaux

L'événement a proposé trois catégories aux participants pour que tous puissent participer, quel que soit leur niveau pour plus de fun :

🔴 Solo : 8 km de course + 8 stations, seul, pour les plus téméraires.

🔴 Double (Duo) : la course se fait ensemble, les stations sont partagées à deux.

🔴 Relais (par équipe de 4) : chaque membre court 2 km et réalise 2 stations. Ce format a permis d'ouvrir le Hyrox à un large public, même à ceux qui ne sont pas des habitués des salles de sport, mais qui voulaient relever un défi sportif et collectif.

Un esprit de communauté et de dépassement

Au-delà de la performance, c'est surtout l'ambiance et l'unité qui ont marqué cette première édition. Tous les niveaux étaient représentés, et certaines performances inattendues ont surpris le public comme les organisateurs. «On voyait les étoiles dans les yeux de tout le monde, c'était vraiment magique, personne ne s'attendait à un tel événement, nous avons vraiment marqué le coup et motivé tant d'autre à participer», témoignent les organisateurs.

L'événement était organisé au complex sportif de Côte d'Or et proposait aussi une cantine et une zone «kid-friendly», pour accueillir les familles dans une ambiance conviviale. Le mot d'ordre : partage, sport et communauté.

Une forte demande pour une deuxième édition

Face au succès fulgurant - les inscriptions ont affiché complet très rapidement, avec même 20 places supplémentaires ouvertes - les organisateurs réfléchissent déjà à une deuxième édition. «Tout le monde nous demande une suite, donc en 2026, on prévoit deux dates : une en avril, une en fin d'année.»

Avec un événement qui se déroulera désormais sur deux jours, l'objectif est de toucher un public encore plus large, et de renforcer encore davantage les liens entre toutes les salles de sport mauriciennes.