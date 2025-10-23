Ile Maurice: Grand-Gaube - L'enregistrement de 462 chiens ne peut se faire faute de micropuces disponibles

22 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Depuis le 1eᣴ octobre, l'enregistrement et le micropuçage des chiens sont devenus obligatoires dans le pays. La Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) mène une campagne nationale pour encourager la responsabilité des propriétaires et mieux contrôler les chiens errants.

Le 20 octobre, une journée d'enregistrement s'est tenue au poste de police de Grand-Gaube, où 260 propriétaires ont présenté 462 chiens. Cependant, les micropuces n'ont pas pu être posées, faute de stock disponible.

Les propriétaires ont été sensibilisés à l'importance du micropuçage et informés que les dispositifs leur seraient fournis prochainement. Si la majorité des participants a salué l'initiative, certains propriétaires n'étaient pas d'accord avec l'obligation, mais ont accepté de venir enregistrer leurs chiens. La journée s'est déroulée de 8 heures à 18 heures, avec du personnel de la MSAW disponible pour répondre aux questions et rappeler l'importance de la stérilisation et de la prise en charge responsable des animaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les participants ont réagi de manière positive. «C'est une excellente initiative pour protéger nos chiens et mieux gérer la population errante», a déclaré un propriétaire. Certains ont suggéré des améliorations, notamment pour réduire le temps d'attente pour les certificats d'enregistrement. La campagne se poursuit dans d'autres régions de l'île, incluant des points mobiles, des postes de police, des centres communautaires et, bientôt, des cliniques vétérinaires privées. La MSAW rappelle que le micropuçage est essentiel pour identifier les chiens, limiter la reproduction non contrôlée et retrouver rapidement les animaux perdus.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.