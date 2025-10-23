Ile Maurice: Menace potentielle pour Agaléga

Un deuxième communiqué spécial a été émis ce mercredi 22 octobre à 16 heures par les Services météorologiques, annonçant une menace potentielle pour l'île d'Agaléga.
À 16 heures, la forte tempête tropicale Chenge était centrée autour du point 10,4° sud en latitude et 61,3° est en longitude, soit à environ 510 km à l'est d'Agaléga. Elle se déplace vers l'ouest à une vitesse d'environ 15 km/h. Sur cette trajectoire, Chenge s'approche progressivement de l'île.
Selon les prévisions, des nuages actifs associés au système commenceront à influencer le temps sur Agalega dès tôt jeudi matin. Le ciel deviendra progressivement nuageux à couvert, avec des averses modérées à fortes accompagnées d'orages.
Les vents souffleront du secteur sud à environ 40 km/h et se renforceront graduellement, avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h. La mer sera très forte, avec des houles estimées à 5 mètres. Les autorités recommandent vivement de ne pas s'aventurer en mer.
Les services météorologiques appellent la population à la vigilance :
· Rester à l'abri et éviter de se protéger sous les arbres pendant les orages,
· Consolider leurs habitations,
· Préparer un kit d'urgence,
· Sécuriser leurs embarcations.
La situation est suivie de près et les bulletins seront actualisés au fur et à mesure de l'évolution de la tempête.