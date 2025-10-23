Ile Maurice: Menace potentielle pour Agaléga

22 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Un deuxième communiqué spécial a été émis ce mercredi 22 octobre à 16 heures par les Services météorologiques, annonçant une menace potentielle pour l'île d'Agaléga.

À 16 heures, la forte tempête tropicale Chenge était centrée autour du point 10,4° sud en latitude et 61,3° est en longitude, soit à environ 510 km à l'est d'Agaléga. Elle se déplace vers l'ouest à une vitesse d'environ 15 km/h. Sur cette trajectoire, Chenge s'approche progressivement de l'île.

Selon les prévisions, des nuages actifs associés au système commenceront à influencer le temps sur Agalega dès tôt jeudi matin. Le ciel deviendra progressivement nuageux à couvert, avec des averses modérées à fortes accompagnées d'orages.

Les vents souffleront du secteur sud à environ 40 km/h et se renforceront graduellement, avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h. La mer sera très forte, avec des houles estimées à 5 mètres. Les autorités recommandent vivement de ne pas s'aventurer en mer.

Les services météorologiques appellent la population à la vigilance :

· Rester à l'abri et éviter de se protéger sous les arbres pendant les orages,

· Consolider leurs habitations,

· Préparer un kit d'urgence,

· Sécuriser leurs embarcations.

La situation est suivie de près et les bulletins seront actualisés au fur et à mesure de l'évolution de la tempête.

