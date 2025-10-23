Ile Maurice: Le phénomène du stand-up débarque au MGI !

22 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Le jeune prodige de l'humour français, David Voinson, arrive à Maurice pour une soirée unique le vendredi 7 novembre au Mahatma Gandhi Institute à Moka, un événement signé Titanium Events Club.

À seulement 26 ans, il s'est imposé comme une star du stand-up grâce à ses vidéos virales sur TikTok et Instagram. Sur scène, il livre un humour frais, spontané et sans filtre, entre autodérision, amitiés et histoires de cœur.

Son spectacle «David Voinson en live» promet 1 h 30 de rires non-stop, avec l'énergie et la sincérité qui ont fait son succès. Les billets sont disponibles sur Otayo -- ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du rire !

