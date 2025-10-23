Ile Maurice: Le père Laurent Rivet présente son huitième opus «Pli Lwin»

Le père Laurent Rivet revient avec un huitième album intitulé Pli Lwin. Trois ans après Bien-être, le curé de la paroisse de Notre-Dame de la Visitation à Vacoas propose un opus à la fois spirituel et profondément humain, inspiré du passage de l'Évangile selon Saint Luc racontant la pêche miraculeuse (Luc 5).

«Pierre, comme nous, avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Jésus lui demande d'avancer plus loin - Pli Lwin - pour jeter encore ses filets», explique le père Rivet. «C'est un message d'espérance et de confiance, dans un monde où nous avons souvent du mal à rebondir après nos échecs.»

L'album compte 11 titres, mêlant introspection et élan spirituel. On y retrouve un savant mélange de séga, reggae, rock, funk et ballades, où chaque morceau témoigne d'une recherche d'équilibre entre foi et émotions. Des titres comme Pa Large, Touy Lamor, Memwar To Lamour ou encore Sofia, s'inscrivent dans cette dynamique: celle d'une foi vivante, tournée vers la lumière et la persévérance.

Sur le plan musical, Pli Lwin s'inscrit dans la continuité de Bienere, tout en atteignant un degré de maturité plus affirmé. L'artiste confie avoir voulu créer «un univers plus intime et priant», tout en conservant le dynamisme rythmique qui caractérise sa musique. «J'ai voulu donner un cachet encore plus personnel à cet album, avec des sonorités apaisantes et une approche, qui invite à la méditation.»

Ce projet s'est construit autour d'une équipe fidèle : le groupe Zezi Utd, composé notamment de Frédéric Dorlin (batterie), Kersley Pitambar (basse), Ricardo Thelémaque (claviers) et Brandon Thiboudois (guitares).

L'enregistrement a eu lieu entre Elvis Studio et Kapricorn Studio, sous la direction musicale de Frédéric François.

Plusieurs collaborations viennent enrichir ce huitième opus : Mr Love partage avec le père Rivet Pli Lwin, Murvin Clélie du groupe The Prophecy prête sa voix sur Montre Mwa Sime tandis que le jeune Sebby, fils du claviériste Ricardo Thelémaque, interprète Mervey. L'album accueille aussi la chorale enfantine Étoile de la Bonne Nouvelle, apportant une touche de fraîcheur et d'innocence à Mo Remersie Twa.

Spirituellement, Pli Lwin évoque des thèmes universels : la confiance malgré les épreuves, la sagesse (avec Sofia, qui signifie «sagesse» en grec), la mémoire de la foi transmise (Memwar To Lamour) ou encore la reconnais- sance (Mo Remersie Twa).

Disponible dès le 1eᣴ novembre sur toutes les plateformes musicales (Deezer, Spotify, iTunes), Pli Lwin sera accompagné d'un teaser vidéo, diffusé sur les réseaux sociaux. Le concert de lancement est prévu pour le 16 novembre à Rodrigues, avant une série de concerts programmés à Maurice dans le courant de 2026.

Avec Pli Lwin, le père Laurent Rivet poursuit sa mission de chanteur de foi et de rassembleur. À travers ce nouvel album, il invite les Mauriciens à «avancer plus loin» dans la confiance, la résilience et la paix intérieure.