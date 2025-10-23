Afrique de l'Est: Affaire Ravatomanga - Nouveau test de crédibilité pour la juridiction mauricienne

L'enquête visant l'homme d'affaires malgache Maminiaina «Mamy» Ravatomanga par la Financial Crimes Commission (FCC) replace Maurice sous les projecteurs pour les mauvaises raisons. Au-delà du cas individuel, elle interroge la solidité du dispositif de conformité mauricien et la vulnérabilité de son centre financier face aux flux d'argent à risque.

L'arrivée de Mamy Ravatomanga à Maurice dans la nuit du 11 au 12 octobre, à bord d'un jet privé, n'est pas passée inaperçue. Selon des sources proches du dossier, cet homme d'affaires influent, actif dans l'immobilier et le commerce, détiendrait plusieurs centaines de millions de dollars américains - soit plusieurs milliards de roupies - dans des banques commerciales du pays.

Cette situation a rapidement attiré l'attention de la FCC, organisme chargé de la lutte contre les crimes financiers, après qu'une ressortissante malgache a déposé une plainte au début de la semaine dernière. Les enquêteurs cherchent à déterminer l'origine et la traçabilité de ces fonds. Des informations circulent déjà sur des transactions transfrontalières complexes impliquant plusieurs juridictions étrangères. Aucune infraction n'a pour l'heure été formellement retenue, mais l'ouverture d'une telle enquête suffit à raviver les inquiétudes quant à la perméabilité du système financier mauricien.

Ce n'est pas la première fois que Maurice se retrouve éclaboussé par une affaire mêlant fortunes étrangères et soupçons de blanchiment. En 2018, le cas d'Álvaro Sobrinho avait déjà mis à rude épreuve la réputation du centre financier. Le milliardaire angolais, accusé de détournements massifs liés à la Banco Espírito Santo Angola, avait investi à Maurice via plusieurs sociétés enregistrées sous le régime des Global Business Companies (GBC).

L'épisode avait été marqué par des polémiques autour de donations à des institutions locales et de permis controversés délivrés par la Financial Services Commission (FSC). Les révélations sur les cadeaux offerts à des hauts fonctionnaires, responsables d'institutions indépendantes et intermédiaires privés - berlines, appartements de luxe et autres largesses - avaient provoqué un véritable séisme politique et institutionnel.

Quelques années plus tôt, un autre nom, celui de Jean-Claude Bastos de Morais, associé au Fonds souverain angolais (Fundo Soberano de Angola), avait aussi mis Maurice dans une position délicate. Ses investissements à travers des structures locales avaient attiré l'attention des autorités internationales, révélant la complexité des circuits financiers transitant par Port-Louis.

Les révélations des Mauritius Leaks en 2019 ont ensuite achevé de fragiliser l'image du pays, en exposant comment certaines firmes internationales utilisaient la juridiction pour minimiser leurs obligations fiscales ailleurs en Afrique. Ces épisodes ont durablement marqué la perception du centre financier mauricien, souvent accusé de servir de passerelle entre légalité et opacité.

Plus récemment, des noms de magnats indiens comme Gautam Adani, Prateek Gupta - impliqué dans le scandale Silver Bank - ou encore Nirav Modi, le milliardaire diamantaire cité dans des affaires de fraude bancaire, ont à leur tour été associés, directement ou indirectement, à des structures ou filiales basées à Maurice. Au point qu'il est devenu presque systématique qu'un scandale financier éclatant en Inde trouve quelque écho dans le centre offshore mauricien.

**UN CENTRE SOUS PRESSION

Depuis 2020, Maurice s'efforce de tourner la page. L'inscription du pays sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) puis sur la liste noire de l'Union européenne avait provoqué un électrochoc. Le gouvernement, la Banque de Maurice, la FSC et le ministère des Services financiers avaient alors lancé une série de réformes : création de la FCC, renforcement des procédures Know Your Customer (KYC), obligations accrues pour les management companies et amélioration de la coopération internationale.

Grâce à ces efforts conjoints couplés à un lobbying diplomatique soutenu, Maurice est parvenu à sortir de ces listes en 2022, retrouvant un statut de juridiction conforme. Mais l'affaire Ravatomanga montre à quel point cette confiance reste fragile. Il suffit d'un seul dossier médiatisé pour que les doutes ressurgissent, surtout dans un contexte où les capitaux d'origine africaine et asiatique affluent en quête de stabilité... et parfois d'anonymat.

L'économie mauricienne dépend largement des services financiers internationaux, qui représentent plus de 13 % du PIB et emploient quelque 15 000 professionnels. Le pays a bâti sa stratégie de diversification sur son rôle de plateforme d'investissement pour l'Afrique, offrant des accords de non-double imposition, une fiscalité compétitive et un cadre réglementaire stable.

Mais cette attractivité repose sur un équilibre fragile : attirer les capitaux sans devenir un refuge pour les flux à risque. À mesure que les standards internationaux se durcissent, la marge de manoeuvre des juridictions comme Maurice se réduit. L'affaire du milliardaire malgache pourrait contraindre les autorités à renforcer encore la surveillance des flux financiers, notamment ceux provenant de personnes politiquement exposées (PEP) ou de juridictions à haut risque. Ces mesures, si nécessaires pour préserver la conformité internationale, risquent aussi de ralentir les processus d'investissement et de décourager certains acteurs jugés «sensibles», mais jusque-là lucratifs.

Pour les banques et management companies, cette affaire tombe à un moment délicat. Depuis quelques années, les établissements financiers mauriciens ont multiplié les procédures de vérification, parfois au prix de relations tendues avec leurs clients étrangers. Sous pression des régulateurs internationaux, plusieurs institutions ont opté pour une stratégie de derisking - c'est-à-dire la fermeture de comptes jugés à risque. Cette affaire pourrait accentuer cette tendance, avec un effet domino sur la fluidité des transactions et sur la réputation de stabilité de Maurice.

Pour que Maurice maintienne sa place parmi les juridictions respectées, la réponse institutionnelle à ce type d'affaires doit être rapide, transparente et exemplaire. La FCC devra démontrer son indépendance et sa capacité à collaborer avec les autorités étrangères sans interférence politique. Toute perception de complaisance serait désastreuse. Plus largement, les experts estiment que le pays doit continuer à moderniser ses outils de surveillance : accès en temps réel aux registres de bénéficiaires effectifs, contrôle accru des transferts intraafricains et coordination renforcée entre la FCC, la FSC et la Banque centrale.

La crédibilité d'un centre financier ne se mesure pas à son attractivité fiscale, mais à la confiance qu'il inspire aux investisseurs et aux régulateurs. Maurice ne peut se permettre un nouveau revers réputationnel, surtout à l'approche du mid-term review de l'ESAAMLG (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group) prévu en 2027, qui évaluera son niveau de conformité.

La réputation est un capital fragile - et dans la finance internationale, elle ne se rachète pas. La prudence adoptée jusqu'ici par les autorités face à l'affaire Ravatomanga, en attendant les conclusions de la FCC, en dit long : Maurice joue ici une nouvelle fois sa crédibilité.