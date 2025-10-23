Sénégal: Honneur suprême pour le CEMGA - Le général Mbaye Cissé devient général d'armée

22 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à une élévation de rang significative au sein de la hiérarchie militaire. Par un décret présidentiel signé à Dakar le 15 octobre 2025, le Général de Corps d'Armée Mbaye Cissé s'est vu conférer le rang et l'appellation de Général d'Armée.

Cette promotion prendra effet à compter du 30 octobre 2025. Cette nomination vient consacrer la carrière de l'actuel Chef d'État-major Général des Armées (CEMGA), un poste qu'il occupe depuis sa nomination le 6 avril 2023. Cette élévation intervient alors que le Général Cissé approche de la fin de son service actif.

Le Général Cissé est en effet prévu pour atteindre la limite d'âge du service actif en février 2026. À cette date, il quittera les armées pour intégrer la deuxième section des officiers d'État-major, marquant son passage à la retraite militaire. Cette promotion au rang le plus élevé de l'armée de terre sénégalaise constitue donc une reconnaissance honorifique majeure avant son départ.

L'article 1er du décret spécifie que cette distinction est conférée au Général Cissé dans la première section (active) des cadres de l'État-major général. Les ministres des Forces armées et des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cette décision, qui sera publiée au Journal officiel.

