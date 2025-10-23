Sénégal: Touba-Mbacké - Les autorités libèrent les emprises avant le lancement du train

Ce mercredi, les autorités sénégalaises ont entamé une opération de libération des emprises ferroviaires le long de l'axe Touba-Mbacké-Ngabou en vue du lancement imminent de la mise en service du train sur ce tronçon, prévu pour samedi prochain. Cette opération vise à dégager les obstacles qui encombrent la voie ferrée et à garantir la sécurité ferroviaire.

Sous la supervision de l'adjoint au préfet de Mbacké, les équipes ont débuté les travaux à Mbacké, où les engins ont permis de dégager plusieurs obstacles qui encombraient la voie ferrée. Les emprises ferroviaires, généralement occupées par des mécaniciens et des terrains de football, ont été l'occasion pour les autorités de mener une opération de sensibilisation en plus du désencombrement.

L'adjoint au préfet de Mbacké a souligné que le principal défi à relever réside désormais dans le suivi et la surveillance des zones libérées pour éviter que les occupants ne préoccupent les lieux. Des instructions ont été données aux commissaires de Mbacké et Touba pour assurer un suivi rigoureux et garantir la libération définitive de la zone.

Selon Abdourahmane Dia, secrétaire général de Grands Trains du Sénégal (GTS), l'objectif principal est d'assurer une visibilité claire en vue du lancement de la mise en circulation du train sur ce tronçon. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'état des lieux sur le terrain et a ajouté que l'activité peut désormais démarrer et que le suivi, la sensibilisation et la communication seront poursuivis.

L'opération de libération des emprises ferroviaires est une étape importante dans la préparation du lancement du train sur l'axe Touba-Mbacké-Ngabou. Les autorités sont déterminées à garantir la sécurité et la fluidité du trafic ferroviaire sur ce tronçon.