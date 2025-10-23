Sénégal: ICS offre deux nouvelles salles de classe modernes aux élèves de Diamaguène Sicap Mbao

Les élèves de l'école primaire P1b Gare de Diamaguène Sicap Mbao ont célébré, ce mardi 21 octobre 2025, un moment attendu depuis longtemps : l'inauguration de deux nouvelles salles de classe modernes, spacieuses et bien équipées, venues remplacer des locaux vétustes et surchargés.

Ces nouveaux espaces, lumineux et bien aérés, offrent désormais aux enfants un environnement propice à la réussite scolaire et aux enseignants un cadre serein pour exercer leur mission. « Nous pouvons enfin enseigner dans des conditions dignes, qui favorisent la concentration et la participation des élèves », s'est réjouie une institutrice présente à la cérémonie.

Cette initiative s'inscrit dans le programme de construction et de réhabilitation d'écoles primaires mené par les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) dans leurs zones d'intervention. Mis en oeuvre en concertation avec les autorités administratives et locales, ce programme répond aux priorités exprimées par les communautés : supprimer les abris provisoires et les salles insalubres pour garantir à tous les enfants un accès équitable à une éducation de qualité.

À ce jour, 37 salles de classe modernes ont déjà été livrées dans plusieurs communes : Darou Khoudoss, Taïba Ndiaye, Pire, Méouane, Mboro et Mbao. Les ICS visent à atteindre 50 salles d'ici fin 2026, un objectif qui traduit leur engagement à long terme pour l'éducation de base.

Les retombées positives sont déjà visibles : amélioration des taux de réussite, motivation accrue du corps enseignant et regain d'espoir pour les familles. Au-delà des infrastructures, cette initiative crée un climat de confiance et de valorisation de l'école publique.