Sénégal: Maydolis Barbara Sosa Hilton - Au nom de la diplomatie et des relations culturelles

L'ambassadeur de Cuba au Sénégal, Maydolis Barbara Sosa Hilton, s'adapte bien à la vie sénégalaise. La diplomate, dont Dakar est le premier poste en tant qu'ambassadeur, a salué la solidarité du Sénégal et une coopération dynamique entre Dakar et La Havane depuis 51 ans.

Maydolis Barbara Sosa Hilton, ambassadeur de Cuba au Sénégal depuis 3 ans 7 mois, en plus de son travail de diplomate s'intègre bien dans la société sénégalaise qu'elle apprend bien à apprécier. Dakar est son premier poste en tant qu'ambassadeur, même si, auparavant, elle a exercé des fonctions diplomatiques en Guinée, au Congo, au Gabon et au Mali. Elle a mené aussi des missions diplomatiques dans « d'autres nations soeurs du continent mère (Ndlr : Afrique) » lors de visites officielles.

Maydolis Barbara Sosa Hilton est diplômée en Éducation, notamment spécialisée en anglais avec une maitrise en Linguistique appliquée à l'Université de La Havane. Elle a aussi un diplôme de troisième cycle sur l'Afrique, mais aussi un autre sur l'Afrique et l'Union africaine (Ua) à l'Institut des Relations internationales Raúl Roa de La Havane. Par ailleurs, elle est diplômée en Commerce extérieur et Investissements étrangers ; elle a suivi aussi un cours spécialisé de troisième cycle en Droit consulaire à l'Institut des Relations internationales Raúl Roa.

Cette diplomate salue l'état dynamique de la coopération entre le Sénégal et Cuba depuis 51 ans. « Les relations sont favorables et le plus important est l'identification de Cuba en tant que nation latino-américaine et caribéenne d'origine africaine », a-t-elle dit dans un entretien avec Le Soleil. « Depuis 1974, les deux pays entretiennent des relations diplomatiques bilatérales ininterrompues, caractérisées par le respect mutuel de la souveraineté et de l'indépendance et par une excellente coopération dans la sphère multilatérale », confie-t-elle. L'ambassadeur rappelle aussi que Cuba est membre du Bureau du Comité des Nations unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, présidé par le Sénégal.

Pour elle, « le Sénégal est un pays ami de Cuba », et le principal lien, c'est la culture et la formation sportive. Elle est toujours contente de rappeler que « le Sénégal, avec toutes les nations africaines, a soutenu le peuple cubain dans sa lutte pour la levée de l'injuste blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis depuis plus de six décennies ».

La salsa en commun

D'après la diplomate, les Sénégalais sont de grands fans de la musique salsa et Cuba est considéré comme l'un des pays d'où est originaire ce mode de musique. « Les liens culturels ont été consolidés bien avant l'établissement de relations diplomatiques et se poursuivent encore aujourd'hui », note-t-elle.

L'ambassadeur Maydolis Barbara Sosa Hilton constate que dans ce domaine culturel, les peuples cubains et sénégalais partagent la passion de la musique salsa. « Les Sénégalais se souviennent de l'orchestre Aragon avec lequel l'orchestre Baobab a eu le privilège de partager la scène. Des artistes cubains de renom ont participé aux différentes éditions de la Biennale de Dakar. Il y a eu aussi la présence sénégalaise aux foires internationales du livre de La Havane et aux foires commerciales internationales », affirme la diplomate. Elle rappelle que « Cuba accorde une importance très particulière aux industries culturelles et le Sénégal a un grand potentiel » dans ce domaine.

Attestant ses propos, Mme Maydolis Barbara Sosa Hilton confesse que si elle a du temps libre, elle participe à des activités culturelles associées à la musique. Elle dit adorer aussi « la rumba cubaine, déclarée patrimoine immatériel de l'Unesco, la salsa et la salsa-mbalax ainsi que les arts visuels ». « Il y a un groupe musical féminin dit « Jigueen Ñi » que j'aime bien. Des jeunes femmes sénégalaises très talentueuses », reconnaît l'ambassadeur qui poursuit : « La couture et le stylisme sénégalais me passionnent aussi ».

Globalement, la diplomate dit aussi avoir « une affection particulière pour l'Afrique », ce qui est, à son avis, « caractéristique des Cubains, car nous sommes aussi des enfants de l'Afrique ». « De nombreux amis sénégalais qui ont visité Cuba disent que notre île est « La Teranga Caribeña », soulignant notre hospitalité, notre jovialité et l'esprit de partage de ce que nous avons », se réjouit la diplomate pour saluer les liens fraternels qui unissent les deux peuples.