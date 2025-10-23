Soudan: Achèvement des préparatifs du deuxième atelier préparatoire du Forum des hommes d'affaires égypto-soudanais

22 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le deuxième atelier préparatoire de la deuxième édition du Forum des hommes d'affaires égypto-soudanais débutera dimanche prochain, le 26 octobre.

Il abordera les mécanismes exécutifs de la reconstruction et du développement du Soudan, ainsi que les liens logistiques entre l'Égypte et le Soudan, présents et futurs.

Cet événement est parrainé par l'ambassade du Soudan au Caire et la Société égypto-soudanaise pour le développement et les investissements multi-investissements en présence des responsables, des experts et des hommes d'affaires des deux pays, ainsi que des entrepreneurs européens actifs dans ce secteur.

Ce forum s'inscrit dans le cadre des liens éternels, de la communauté d'objectifs et du destin commun qui unissent le Soudan et l'Égypte.

Il découle des directives des dirigeants des deux pays frères visant à renforcer l'intégration économique et à élargir la coopération bilatérale afin de soutenir les efforts d'intégration régionale basé sur les réalisations du premier Forum des hommes d'affaires soudano-égyptiens, qui s'est tenu le 23 novembre 2024.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.