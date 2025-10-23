Soudan: Achèvement des préparatifs du deuxième atelier préparatoire du Forum des hommes d'affaires égypto-soudanais

Le deuxième atelier préparatoire de la deuxième édition du Forum des hommes d'affaires égypto-soudanais débutera dimanche prochain, le 26 octobre.

Il abordera les mécanismes exécutifs de la reconstruction et du développement du Soudan, ainsi que les liens logistiques entre l'Égypte et le Soudan, présents et futurs.

Cet événement est parrainé par l'ambassade du Soudan au Caire et la Société égypto-soudanaise pour le développement et les investissements multi-investissements en présence des responsables, des experts et des hommes d'affaires des deux pays, ainsi que des entrepreneurs européens actifs dans ce secteur.

Ce forum s'inscrit dans le cadre des liens éternels, de la communauté d'objectifs et du destin commun qui unissent le Soudan et l'Égypte.

Il découle des directives des dirigeants des deux pays frères visant à renforcer l'intégration économique et à élargir la coopération bilatérale afin de soutenir les efforts d'intégration régionale basé sur les réalisations du premier Forum des hommes d'affaires soudano-égyptiens, qui s'est tenu le 23 novembre 2024.