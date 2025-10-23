Soudan: La ministre des Affaires du Cabinet affirme l'importance d'améliorer la qualité des produits agricoles à Gedaref

La ministre des Affaires du Cabinet, Dr Lamia Abdelgafar, a souligné l'importance d'améliorer la qualité de la production agricole à Gedaref afin de permettre aux produits soudanais d'être compétitifs sur le marché mondial, au bénéfice des producteurs en particulier et de l'économie nationale en général.

Cela a eu lieu lors de sa visite mercredi aux marchés agricoles de Gedaref, accompagnée du Wali d'État par intérim, du sous-secrétaire du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Dr Graham Abdel-Gadir, et de plusieurs responsables de l'État de Gadaref.

La ministre a été informée de la situation de la production, du stockage et de la commercialisation des cultures dans l'État, notamment du sorgho, et a reçu un rapport détaillé sur les mécanismes de réserve stratégique et de commercialisation présenté par le directeur des marchés agricoles, Mustafa Ahmed Al-Hussein.