Congo-Kinshasa: Au moins 8 000 USD emportés lors du braquage d'un shop à Kinshasa

22 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des bandits armés ont emporté, ce mercredi 22 octobre, une somme de 8 000 dollars américains, une autre en francs congolais, ainsi que plusieurs téléphones portables, lors du braquage d'un shop situé dans le quartier Bibwa, commune de la N'Sele (Kinshasa).

Ce drame a été confirmé par le bourgmestre de cette municipalité, Franck Mbo Nzolameso, qui a précisé qu'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines.

Il a rapporté que la Police nationale congolaise n'a pas pu intervenir à temps.

« Les bandits ont tout pris et sont partis. Le problème que nous constatons, par rapport aux besoins que nous avons, n'est toujours pas résolu. Par exemple, la police est presque inactive et manque souvent de matériel. Nous avons déjà transmis plusieurs rapports, mais c'est au niveau national que des solutions doivent être trouvées », a déclaré cette autorité politico-administrative.

Franck Mbo Nzolameso a également souligné que l'insécurité s'est accrue ces derniers temps dans son entité.

Il y a deux semaines, un autre braquage a été enregistré à Plaza, toujours dans le quartier Bibwa.

