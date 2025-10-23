Congo-Kinshasa: A Kinshasa, des experts en environnement s'unissent contre les inondations et érosions

En début de cette saison de pluie, près de 100 experts en environnement proposent des solutions fondées sur la nature (SFN) pour prévenir des inondations et érosions au pays.

Réunis dans un atelier organisé, mercredi 22 octobre, par l'ONG Climate Change Africa Opportunities (CCAO) et son partenaire OCA Global, à Kinshasa, ils ont recommandé la végétalisation de différentes infrastructures de base notamment des routes construites à travers le pays.

Ces experts ont conseillé à la population à recourir à la construction des sacs végétalisés et la restauration urbaine avec le reboisement pour faciliter la rétention de sol et prévenir de têtes d'érosions comme à Kinshasa.

A cette occasion, le responsable de l'ONG Climate Change Africa Opportunities, attire la sonnette d'alarme et appelle la population à s'organiser, en adoptant des comportements responsables.

Suivez les propos Trésor Badisungu.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Gestion des risques d'inondation urbaine et d'érosion des ravines dans le Bassin du Congo.

Sur financement de la Banque MOndiale, ce projet est opérationnel dans quelques pays du Bassin du Congo dont le Burundi, la RCA, la RDC, la République du Congo et le Gabon.

Il vulgarise de pratiques prioritaires de gestion des sols, de l'eau et des terres fondées sur la nature grâce à un soutien au renforcement des capacités des gouvernements et des communautés locales.

Les principaux composants de ces projets sont axés sur le développement d'infrastructures urbaines résilientes au climat, le renforcement des capacités et la réponse d'urgence en cas de catastrophe.