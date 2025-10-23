Gabon: Moanda plongée dans le noir - La SEEG face à la colère des habitants après plusieurs jours de coupures

Depuis vendredi dernier, la ville minière de Moanda, dans le sud-est du Gabon, fait face à d'importantes coupures d'électricité à répétition. Dans plusieurs quartiers, les habitants sont privés de courant depuis plus de quatre jours, plongeant foyers, commerces et services essentiels dans une paralysie quasi totale.

Cette situation met une fois de plus en lumière le rôle central et les responsabilités de la Société d'Eau et d'Énergie du Gabon (SEEG), gestionnaire du réseau national et principal prestataire des services de distribution d'électricité et d'eau potable.

Le mécontentement grandit à Moanda. Dans certains foyers, la coupure prolongée a rendu difficile la conservation des denrées alimentaires et l'accès à l'eau potable, directement lié au fonctionnement électrique des stations de pompage.

La SEEG, récemment rétrocédée à sa gestion normale après une période

d'administration provisoire, traverse encore une phase de restructuration importante. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Énergie, rappelle que l'entreprise conserve sa mission fondamentale de service public : assurer l'accès universel à l'électricité et à l'eau dans des conditions fiables et durables.

Les habitants, éprouvés par des années de délestages récurrents, attendent désormais des résultats concrets plutôt que des promesses. Car avec les recettes engrangées quotidiennement, il est invraisemblable que la fourniture en électricité soit toujours aussi rustre (2.000 FCFA minimum le ticket EDAN x 900.000 habitants, nous vous laissons le calcul...).