Gabon: Les anciens élèves du lycée Simon Oyono Aba'a de Bitam se réunissent en Assemblée générale ordinaire

L'association des anciens élèves du lycée Simon Oyono Aba'a de Bitam (Alumini) a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi 18 octobre à Libreville dans le 6e arrondissement. Cette rencontre a été l'occasion pour les membres de cette structure associative, de faire le bilan de l'année écoulée et mettre en place, un présidium qui va préparer l'assemblée générale de renouvellement du bureau d'Alumni.

Au cours de cette assemblée, le bureau sortant que dirigeait Eyelle Assoumou Berice a présenté son bilan moral et financier des activités, mettant en avant, les réalisations et les défis relevés durant l'année.

Les membres ont également discuté des perspectives pour l'avenir et des projets à venir pour l'association. L'un des points clés de l'ordre du jour a été, la préparation de l'assemblée générale de renouvellement du bureau.

Les membres ont été invités à se mobiliser pour élire de nouveaux dirigeants qui porteront l'association vers de nouveaux horizons. Un présidium a été mis en place qui sera dirigé par le président sortant en la personne de Berice Eyelle qui a d'ailleurs, souligné l'importance de la participation active de tous les membres pour assurer la continuité et le dynamisme de l'association.

Ils ont également lancé un appel à tous les anciens élèves de ce "mythique" lycée Simon Oyono Aba'a de se joindre à Alumni pour renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les générations pour le bien des plus jeunes du lycée.

L'assemblée a pris fin sur une note d'espoir et d'optimisme, avec la promesse de nouveaux défis et réalisations de l'avenir d'Alumni au profit des jeunes apprenants du lycée Simon Oyono Aba'a.