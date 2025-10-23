Togo: Enseignement bilingue dès la maternelle

22 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Trois ans après son adhésion au Commonwealth, le Togo entend généraliser l'apprentissage de l'anglais dès le début du parcours scolaire.

L'adhésion est un plus, mais surtout le Togo a des voisins anglophones, le Ghana à sa frontière et le Nigeria pas très loin.

Après une phase pilote dans 235 écoles primaires, tous les établissements sont maintenant concernés, le public comme le privé.

Le Togo s'est appuyé sur les expériences de pays africains ayant déjà opéré un virage bilingue. Des missions ont été envoyées au Rwanda et au Cameroun.

Le nouveau modèle prévoit une exposition quotidienne à l'anglais, adaptée à chaque niveau :20 minutes par jour au préscolaire et au cours préparatoire (CP) : écoute et répétition, 30 minutes au cours élémentaire (CE) : écoute, répétition, lecture et 40 minutes au cours moyen (CM) : écoute, répétition, lecture, écriture.

Jusqu'ici, l'anglais était enseigné à partir du collège, souvent avec peu d'impact sur la capacité des élèves à s'exprimer.

