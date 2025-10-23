Togo: Des touristes israéliens conquis par le pays

22 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Avec le soutien de la Chambre des Affaires Togo-Israël, des touristes israéliens ont séjourné dans le pays pendant près de deux semaines.

Les visiteurs ont exploré plusieurs localités emblématiques, notamment Lomé, Kpalimé, Sokodé et Kara, leur offrant un aperçu authentique des patrimoines naturel, culturel et cultuel du Togo.

Entre visites de sites, rencontres communautaires et participation à des rituels locaux, ce séjour a été placé sous le signe de l'échange, de la découverte mutuelle et de la convivialité.

Pour Kossi Nouaty, le président de la Chambre, s'est félicité de cette visite, prélude à de nombreuses autres.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.