Togo: Le pays active les marchés pour soutenir sa stratégie budgétaire

22 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le Trésor public togolais procédera le 24 octobre à une émission simultanée de Bons Assimilables du Trésor (BAT) et d'Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sur le marché financier régional de l'UEMOA, avec pour objectif de lever un montant total de 25 milliards de FCFA.

Cette émission est organisée avec le concours de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dans le cadre du programme de mobilisation de ressources internes destiné à financer le budget de l'État.

Les titres émis seront ouverts à l'épargne des personnes physiques et morales, permettant aux investisseurs institutionnels, banques commerciales, compagnies d'assurance ou encore particuliers d'y souscrire.

Cette levée de fonds s'inscrit dans une dynamique régulière d'accès aux marchés de capitaux par le Togo, dans un contexte de consolidation budgétaire et de poursuite des investissements publics.

Les fonds mobilisés permettront de couvrir les besoins de financement à court et moyen termes de l'État, conformément à la stratégie nationale de gestion de la dette.

Le recours à ces instruments (BAT et OAT) témoigne de la volonté des autorités de diversifier les sources de financement tout en maintenant la confiance des marchés régionaux.

