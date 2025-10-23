Gabon: La Setrag fait sienne la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge du cancer

LIBREVILLE — La salle polyvalente de la opération a servi de cadre, le vendredi 17 octobre à l'exposé de lancement du mois d'Octobre Rose au sein de la société d'exploitation du Transgabonais (Setrag).

Cette séance de sensibilisation qui a regroupé les femmes cheminots et animée par le Dr Avomo Nguema, Ep Ombaga a été présidée par le directeur général Christian Magni qu'assistait le médecin Conseil de la Setrag, Dr Franky Iwangou.

Dans son propos introductif, le Dr Iwangou a rappelé qu'au sein de la Setrag existe une association des femmes cheminots qui sensibilise ses adhérentes sur les méfaits du cancer et les incite à se faire dépister. "Cet acte consiste à se donner espoir, vu que le mal fait peur. Le dépistage a un avantage. Car lorsque le mal est identifié précocement, la prise en charge est plus facile", a indiqué le praticien, avant de poursuivre son propos en affirmant que "durant ces séances de sensibilisation, l'on apporte des informations que beaucoup n'ont pas sur la maladie et des éclaircissements contre les doutes que certains malades peuvent avoir ".Le médecin conseil qui a insisté sur le gain gagné sur les sensibilisations et les dépistages précoces s'est réjoui de la prise de conscience des femmes cheminots et leurs ayants droits .

Prenant la parole à son tour, l'oratrice du jour, le Dr Avomo Nguema , Épouse Ombaga a insisté sur l'importance du dépistage pour éviter des pertes en vie humaine. Pour elle ,le dépistage doit devenir une routine consistant à faire reculer le cancer dans notre société." En 2025 ,il est impensable de perdre de vie parce que l'on ne se serait pas fait dépister à temps, car plutôt le cancer est isolé qu'il peut être guéri ", a indiqué le Dr Avomo Nguema, Ep.Ombaga qui a insisté sur le dépistage, lequel s'effectue désormais à tout moment.

La sensibilisation des agents contre un fléau nocif, une obsession de la direction générale.

Le directeur général de la Setrag, Christian Magni qui s'est réjouit de l'adhésion de ses collègues aux initiatives sanitaires a rappelé l'importance qu'attache son entreprise sur la sensibilisation sur les cancers féminins et masculins.

" Je remercie le Dr Avomo Nguema ,Ep Ombaga qui est venu sensibiliser les cheminots sur les cancers et conseiller les attitudes à adopter pour avoir une hygiène de vie saine devant permettre chacun de bien se porter ",a dit le directeur général qui n'a manqué de rappeler qu'Octobre Rose est opération de routine qui s'étendra sur les 24 gares que compte le Transgabonais.

" Un homme bien portant est un malade qui s'ignore " a insisté le directeur général qui exhorte ses collaborateurs et leurs familles respectives se faire dépister. Un message adressé à l'ensemble des travailleurs qui a l'a reçu parfaitement et devront faire des mois d'octobre et de novembre, des mois de lutte contre les cancers de tout genre.