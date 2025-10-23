Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé le 22 octobre 2025, la cérémonie d'ouverture de la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT) qui se tient à Ouagadougou.

Placé sous le thème « Quelles contributions des technologies, inventions et innovations dans un contexte de relance d'industrialisation ? », ce rendez-vous biennal se déroule du 22 au 26 octobre 2025. La présence du Chef de l'État à cette cérémonie, une première, vise à encourager le monde de la recherche à s'investir pleinement, à travers leurs inventions, leurs innovations, leurs technologies pour accompagner le développement du Burkina Faso, engagé dans une Révolution.

« Je tenais donc à féliciter tous les chercheurs, les enseignants-chercheurs, tous les inventeurs, tous les innovateurs pour tout le travail qui a déjà été abattu malgré les difficultés qui peuvent se trouver sur le chemin », indique le Capitaine Ibrahim TRAORÉ aux acteurs du monde de la recherche.

Le leader de la Révolution Progressiste Populaire salue les efforts consentis par les acteurs du monde de la recherche scientifique et des innovations technologiques dont les réalisations se trouvent sur le terrain. Il s'est dit déterminé à les accompagner pour mettre en oeuvre leurs idées et connaissances au service du Burkina Faso, tout en invitant les Burkinabè à consentir davantage d'efforts dans le domaine de l'invention, de la recherche et de l'innovation.

À noter que la République du Mali est le pays invité d'honneur de la présente édition. Des délégations officielles du Niger et du Togo sont également présentes à ce 15e FRSIT.