Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

22 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue des champions, 3e journée

Réduit à dix dès la 4e minutes, Pafos rapporte un point précieux du Kazakhstan (0-0). Remplaçant au coup d'envoi, Mons Bassouamina est entré à la 66e minute sur le terrain du Kairat Almaty. Les Chypriotes comptent deux points.

France, 10e journée, 2e division

Amiens l'emporte à Nancy (1-0). Yvan Ikia Dimi, attaquant gauche, a ouvert le score à la 26e minute d'une reprise du gauche sur un centre tendu de Hamache. Son 3e but de la saison en Ligue 2. Averti à la 71e minute, il a été remplacé sur blessure à la 76e.

Dans les rangs lorrains, Nahemiah Fernandez était suspendu (carton rouge) tandis que Faitout Maouassa est entré à la 80e minute puis a été averti à la 94e.

Italie, 10e journée, 3e division, groupe C

La réserve de l'Atalanta Bergame bat Trapani 2-0, sans Diagne Kaelas Pounga, resté sur le banc.

Lettonie, 33e journée, 1re division

Liepaja l'emporte 2-1 à Auda, sans Trésor Samba, qui n'est pas entré en jeu.

Suède, 27e journée, 1re division

A trois matches du terme du championnat, Degerfors s'incline à domicile face à Halmstad (0-1). Le club de Philippe Ndinga reste donc relégable avec 6 points de retard sur le premier non-relégable.

