Congo-Brazzaville: Dr José Gregorio Hernández et Carmen Elena Rendiles Martínez canonisés par le pape Léon XIV

Le souverain pontife, chef suprême de l'Eglise catholique, Léon XIV, a canonisé, le 19 octobre dernier, lors d'une messe célébrée sur la place Saint-Pierre du Vatican, les deux premiers saints vénézuéliens, le Dr José Gregorio Hernández et mère Carmen Elena Rendiles Martínez.

C'est devant des dizaines de milliers de personnes que le pape a canonisé les deux premiers saints vénézuéliens, au cours d'une messe qualifiée de « grande célébration de la sainteté ». Ce processus officiel, mené par le pape, est une forme de reconnaissance de la sainteté d'une personne ayant eu une vie exemplaire et vertueuse, souvent confirmée par des miracles après sa mort, à savoir le « médecin des pauvres » du Venezuela. Dans le cadre de cette canonisation, une messe d'action de grâce a été dite à Brazzaville, capitale de la République du Congo, par l'archevêque métropolitain Bienvenu Manamika Bafouakouahou. Elle s'est tenue en présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault; des ambassadeurs du Venezuela au Congo, Laura Evangelia Suàrez; de France, Claire Bodonyi; du Cameroun, Louis Marie Magloire Nkoumme Tseny; et bien d'autres membres du corps diplomatique.

Au cours de cette messe qui s'inscrivait aussi dans le cadre de la cinquante-quatrième assemblée plénière de la Conférence épiscopale du Congo, l'archevêque métropolitain de Brazzaville, également président de cette conférence, a lancé un appel à la paix au Venezuela et dans la région Amérique latine et Caraïbes.

Les deux premiers saints vénézuéliens

Le Dr José Gregorio Hernández Cisneros, OFS, né le 26 octobre 1864 à Isnotú, dans l'État vénézuélien de Trujillo, et mort le 29 juin 1919 à Caracas, a été à la fois médecin, scientifique et religieux. Solidaire avec les plus pauvres, beaucoup l'ont considéré comme un saint. Il est vénéré par l'Église catholique et fêté le 26 octobre. Le Dr José Gregorio Hernández Cisneros est celui qui a introduit le microscope au Venezuela, et de nombreux autres instruments achetés en France qui, selon le Dr Auguste Pi Suñer, sont restés en usage bien longtemps après leur acquisition... Quant à sa vie religieuse, José Gregorio Hernández était un catholique fervent. Le 7 décembre 1899, il fait profession dans le Tiers-Ordre franciscain. Il mène une vie encore plus dépouillée, pauvre et ascétique. Il participe chaque matin à la messe et débute chacune de ses activités par une prière. Il donne tout son temps libre à la prière et aux soins des pauvres. Toutefois, son désir de radicalité n'étant pas étanché, il souhaite se consacrer entièrement.

Le 29 juin 1919, alors qu'il sort de la pharmacie où il vient d'acheter des médicaments pour une pauvre malade qu'il a l'habitude de visiter, il est renversé par une voiture. Transporté à l'hôpital, il reçoit l'extrême-onction, et meurt après avoir murmuré : "O Sainte Vierge !" L'accident choque la population, et à la nouvelle de sa mort, on s'exclame : "Un saint est mort !" Ses funérailles sont un triomphe. José Gregorio Hernandez est inhumé dans l'église de La Candelaria à Caracas. Dès sa mort, les Vénézuéliens l'ont considéré comme un saint et l'ont prié pour obtenir des faveurs, devançant le jugement de l'Église. Sa tombe est devenue instantanément un lieu de pèlerinage, et face au témoignage des nombreux miracles, sa réputation de sainteté n'a cessé de croître.

Mère Carmen Rendiles, la « vaillante » sainte du Venezuela, est née le 11 août 1903 à Caracas et morte le 9 mai 1977 dans cette même ville à l'âge de 73 ans, considérée comme une sainte par tous ceux qui l'avaient connue. Elle est une religieuse catholique, fondatrice des servantes de Jésus du Venezuela et vénérée comme sainte par l'Église catholique. Elle est canonisée le 19 octobre 2025. En 1965, la branche vénézuélienne des Servantes de Jésus devient indépendante, devenant une congrégation religieuse à part entière. De 1969 à sa mort, Carmen Rendiles sera élue à chaque fois supérieure générale, charge qu'elle occupe avec soin, s'efforçant d'être un exemple pour ses soeurs...

Le 5 juillet 2013, le pape François reconnaît l'héroïcité de ses vertus, lui attribuant ainsi le titre de vénérable. Le 18 décembre 2017, le pape reconnaît l'authenticité d'un miracle qui aurait été obtenu par l'intercession de mère Carmen et signe le décret de béatification. Elle a été proclamée bienheureuse lors d'une cérémonie qui a été célébrée le 16 juin 2018 à Caracas par le cardinal Angelo Amato. Le 31 mars 2025, le pape François reconnaît comme authentique un second miracle attribué à l'intercession de Carmen Rendiles, et signe le décret de sa canonisation. Elle est solennellement proclamée sainte par le pape Léon XIV le 19 octobre dernier.