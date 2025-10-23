Afrique: Prix Découvertes 2026 - RFI soutient la carrière des nouveaux talents

Les inscriptions au Prix Découvertes RFI 2026 sont ouvertes depuis le 6 octobre et seront clôturées le 20 novembre.

Le Prix Découvertes RFI est ouvert à tous les artistes solo (accompagnés de leurs musiciens) ou les groupes musicaux qui veulent se faire entendre dans le monde entier et développer leur carrière à l'international. Il est nécessaire d'avoir déjà à son actif au moins un album ou deux EPS, ou huit titres disponibles sur les plateformes d'écoute (une seule inscription par artiste ou par groupe).

Les candidats ou les candidates des pays participants en Afrique, aux îles de l'océan Indien et aux Caraïbes, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, à savoir Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, Rwanda, São Tomé-et-Principe, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie, Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice et Seychelles, la Dominique, Haïti et Sainte-Lucie doivent soumettre leurs candidatures en ligne en se connectant à l'adresse URL : www.prixdecouvertes.com .

Cette année, un accent particulier est mis sur la performance live. Tous les candidats et candidates doivent envoyer une vidéo d'eux en concert pour évaluer, au-delà de la qualité et de l'originalité de leurs créations, leurs aptitudes sur scène.

Le dossier de candidature doit avoir un formulaire de participation dûment rempli en ligne disponible à l'adresse citée. Pour le compléter, il faudra disposer d'un ou de plusieurs liens à partir desquels seront disponibles en accès gratuit un minimum de six titres en écoute ; trois liens à partir desquels seront visionnés (sur YouTube ou toute autre plateforme librement consultable) ; une vidéo du candidat live (représentation musicale sur scène).

Cette vidéo doit être d'une durée d'au moins 20 minutes ou d'au moins 3 morceaux enchaînés. Il est important que les images et le son soient suffisamment nets ; un vidéo-clip récent ; une courte vidéo (durée maximum 2 minutes) où le candidat se présente (raconte son parcours, parle de sa musique, explique ses motivations à candidater et évoque ses projets). Cette vidéo peut être tournée face caméra et captée avec un simple téléphone, en veillant à ce que le son soit de bonne qualité.

Une pré-sélection sera faite au début de l'année 2026 au cours de laquelle dix finalistes seront retenus et présentés au public qui votera en ligne. Celui ou celle qui sera désigné par le public obtiendra « La voix du public », qui comptera pour une voix dans le vote final du jury composé de professionnels du monde de la musique, lequel désignera le lauréat du concours.

Le lauréat ou la lauréate bénéficiera d'une aide à la création de 10 000 euros, et d'un grand concert retransmis sur RFI ainsi que d'un accompagnement pour sa promotion à l'international. Le prix ne récompense pas des artistes solo ou groupes musicaux débutants, mais émergents.

Les différents éléments à fournir en avance : un lien vers votre page principale sur un réseau social, six titres en écoute sur une plateforme en ligne et un lien par titre, un lien vers une de vos prestations « live » en public d'au moins 20 minutes, un lien vers une courte vidéo dans laquelle vous vous présentez et vous racontez vos motivations pour participer au concours, une photo promotionnelle.