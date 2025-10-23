Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Des jeunes édifiés sur les opportunités d'emploi

Des jeunes valides et ceux vivant avec handicap venus de tous les arrondissements de Brazzaville ont échangé, le 22 octobre au Palais des congrès, avec les responsables des entreprises sur les opportunités de l'emploi.

La rencontre a eu lieu à l'occasion du forum de l'emploi des personnes vivant avec handicap et des jeunes pour échanger sur les différents domaines et partager les expériences en vue de créer un espace entre le candidat et l'employeur. Elle a permis aux délégués des entreprises, associations, programmes ainsi qu'aux agences du système des Nations unies d'offrir des véritables opportunités aux jeunes et les orienter sur les formations spécifiques des personnes vivant avec handicap pour préparer l'aménagement des postes de travail.

La deuxième édition du salon de l'emploi des personnes vivant avec handicap a été marquée notamment par une séquence de projection de film sur l'impact de la première édition, la visite des stands ainsi que des allocutions prononcées par le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, et la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa.

Les jeunes ont été éclairés à cette occasion sur des offres, des sites internet et plateformes des différentes entreprises dans les domaines forestier, industriel, de banque, du tourisme, de la santé, de la santé de la reproduction, du commerce, des droits de l'enfant.

Dans son allocution d'ouverture, la ministre des Affaires sociales a donné les statistiques de l'enquête réalisée à Brazzaville dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale des personnes vivant avec handicap. D'après elle, les résultats avaient montré que 61% de personnes vivant avec handicap ne sont pas scolarisées, 79% n'exercent pas d'activités et 75% manquent de conjoints.

Elle a souligné l'épineuse question de l'acceptation de cette catégorie de personnes dans les entreprises congolaises. « Il ne s'agit plus de voir dans le handicap un coup supplémentaire mais aussi un potentiel dans le fondement que peuvent apporter ces travailleurs différents lorsque le poste est aménagé et correspond au profil », a-t-elle déclaré. « Le handicap n'est pas une incapacité mais une autre forme de capacité car les jeunes vivant avec handicap ne cherchent pas une compassion mais la reconnaissance de leur potentiel », a ajouté Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa.

Par ailleurs, a-t-elle assuré, le ministère s'emploie à réunir les conditions pour créer, avec l'accompagnement des organismes institutionnels et autres partenaires techniques et financiers, une synergie en vue de réaliser la vision des personnes vivant avec handicap.

De son côté, le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, a rappelé la participation de plus de 2000 jeunes à la première édition. Selon lui, l'impact de la première édition a donné plus de cinquante jeunes vivant avec handicap bénéficiaires des emplois, des stages dans différentes entreprises ainsi qu'au sein des agences du système des Nations unies.

« L'accès à l'emploi décent est donc l'essentiel du développement humain et social. Travailler n'est pas seulement gagner sa vie, c'est aussi participer activement à la vie de la nation, construire son autonomie et contribuer au bien-être collectif », a-t-il indiqué.

Il a rappelé l'Agenda 2030, l'engagement qui accompagne la volonté de promouvoir l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, l'éducation, la santé. Aucun développement durable n'est possible sans leur participation.

Les acteurs de développement ont été invités à s'unir pour soutenir le gouvernement dans la mise en oeuvre de la politique de l'emploi en bâtissant des passerelles concrètes et directes favorisant l'insertion professionnelle des jeunes.