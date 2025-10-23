Congo-Kinshasa: Ituri - L'Unicef vole au secours de plus de 3 700 ménages à Tchomia

3 716 ménages des personnes retournées et des déplacées, des enfants, des hommes et surtout des femmes, ont récemment bénéficié d'une assistance du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), au centre de la chefferie de Tchomia, cité située à 65 kilomètres au Nord-Est de Bunia, dans la province de l' Ituri.

Le don s'inscrit dans le cadre du projet de réponse rapide( UniRR) financé par BHA visant à fournir une assistance d'urgence et des services de protection à la population affectée par des crises humanitaires. "Cette distribution rapide des articles ménagers essentiels concerne trois aires de santé, Tchomia, Montana et Kuga. Nous avons ciblé 3 716 ménages qui reçoivent ces kits. Chaque article de ménage essentiel est composé de deux couvertures, deux nattes, une pièce de trois pagnes pour les femmes, deux casseroles, quatre assiettes, six cuillères à soupe. Il y a aussi six gobelets, quatre couteaux pour la cuisson, des savons de bain munganga", a indiqué le chargé de communication au Programme de prévention des soins de santé primaires en Ituri, Trésor Muyumba.

A côté de cela, a-t-il ajouté, "il y a également le kit d'abri léger composé de deux bâches de marque Unicef, avec un rouleau de cordes et des seaux que vous voyez. Nous avons aussi donné des kits d'hygiène intime pour les femmes en âge de procréation et des adolescentes pour la menstruation, elles qui se déplacent et n'ont rien".