Afrique du Nord: Coopération tuniso-libyenne - La cheffe du gouvernement reçoit le ministre libyen de l'Économie

La cheffe du gouvernement, Sara Zafrani Zanzeri, a reçu, mercredi matin, au Palais de la Kasbah, le ministre libyen de l'Économie et du Commerce, Mohamed Al-Houij, accompagné de la délégation qui l'accompagne, dans le cadre d'une visite de travail en Tunisie consacrée au suivi de la mise en oeuvre des recommandations de la commission commerciale mixte tuniso-libyenne tenue à Tripoli les 7 et 8 décembre 2024.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, la cheffe du gouvernement a salué, au début de la rencontre, la solidité des relations historiques et fraternelles entre les peuples tunisien et libyen, soulignant la volonté constante de la Tunisie de renforcer et de développer ces relations dans tous les domaines, au service de l'intérêt commun des deux nations.

Elle a insisté sur la nécessité d'assurer le suivi des recommandations issues de la commission commerciale mixte tenue à Tripoli à la fin de l'année 2024, afin de surmonter les difficultés existantes et de concrétiser les aspirations des deux pays à davantage de coopération, d'intégration et de développement de leurs relations économiques et commerciales. Elle a également souligné l'importance de donner une nouvelle impulsion à ces relations au service des deux peuples et de consolider le partenariat bilatéral dans une logique de complémentarité et de prospérité partagée.

Sara Zafrani Zanzeri a réaffirmé, dans ce contexte, la position ferme et de principe de la Tunisie en faveur des choix libres et souverains du peuple libyen, précisant que la situation en Libye est une affaire intérieure et que la solution doit être exclusivement libyo-libyenne, sans aucune ingérence étrangère. Elle a réitéré la disponibilité permanente de la Tunisie à se tenir aux côtés du peuple libyen, rappelant que la sécurité nationale de la Tunisie et de la Libye est commune et que les défis partagés doivent être affrontés ensemble pour préserver la sécurité et la stabilité des deux pays.

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, affirmé la détermination de la Tunisie à poursuivre le renforcement de la coopération économique et commerciale tuniso-libyenne à travers une feuille de route conjointe visant à accroître et diversifier les échanges commerciaux et à bâtir des partenariats stratégiques orientés vers le marché africain, considéré comme un prolongement stratégique pour les deux pays. Elle a souligné, à cet égard, les opportunités offertes par le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et par l'Accord de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Pour sa part, le ministre libyen de l'Économie et du Commerce, Mohamed Al-Houij, a exprimé la volonté de la Libye de développer davantage la coopération bilatérale avec la Tunisie dans tous les domaines et de l'élever à des niveaux supérieurs, au bénéfice des deux peuples. Il a souligné que l'unification des efforts des deux pays permettrait de renforcer les échanges économiques et commerciaux à travers l'harmonisation des normes, la facilitation du passage des marchandises aux frontières, la dynamisation du secteur privé, la numérisation des services administratifs et la levée des obstacles existants, ce qui faciliterait l'accès conjoint au marché africain.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a, de son côté, présenté les principales conclusions de la réunion tenue le 21 octobre 2025, consacrée au suivi de la mise en oeuvre des recommandations de la commission commerciale mixte tuniso-libyenne.

Cette rencontre a abouti à un accord sur l'unification des normes et la mise en place d'un nouveau mécanisme de suivi destiné à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre leur travail conjoint de manière continue afin d'atteindre les objectifs fixés et de donner un nouvel élan à la coopération tuniso-libyenne.