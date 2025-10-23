Tunisie: 3e édition de «Les Saisons de la Création» à Tozeur et à Tunis - Plus d'ouverture

Quatorze œuvres théâtrales, signées dans leur majorité par des compagnies privées, sont programmées cette année, indique Moez Mrabet. Le festival s'étendra sur une période plus longue que l'année passée, permettant au théâtre d'investir six délégations du gouvernorat de Tozeur.

Le Théâtre national tunisien (TNT) a organisé, le 21 octobre, au 4e-Art à Tunis, une conférence de presse pour dévoiler le programme et les grands axes de la 2e édition du Festival national du théâtre tunisien, « Les Saisons de la création », prévue du 24 au 30 octobre à Tozeur et du 1er au 8 novembre à Tunis.

Comme l'a souligné le directeur général du TNT, Moez Mrabet, ce festival, consacré exclusivement aux productions théâtrales tunisiennes, est une sorte de restitution symbolique de l'ancienne manifestation « La semaine du théâtre tunisien ».

Pour la première fois depuis sa création, le festival s'ouvre hors de la capitale : le coup d'envoi sera donné à Tozeur, qui accueillera les « Rencontres théâtrales du Sud », première déclinaison régionale des « Saisons de la création dans les régions », en collaboration avec le Centre des arts dramatiques et scéniques de Tozeur.

Ce rendez-vous avec la presse a vu la participation des membres du comité directeur du festival, dont le dramaturge Noureddine Ouerghi et Abdelwahed Mabrouk (directeur du Centre des arts dramatiques et scéniques de Tozeur), Henda Ben Ayed, représentante de la Fondation Abdelwaheb-Ben Ayed (Faba), partenaire du TNT et du festival, ainsi que Moncef Abdeljelil, membre de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït al-Hikma » et président du comité de supervision de sa revue académique.

Quatorze oeuvres théâtrales, signées dans leur majorité par des compagnies privées, sont programmées cette année, indique Moez Mrabet. Le festival s'étendra sur une période plus longue que l'année précédente, permettant au théâtre d'investir six délégations du gouvernorat de Tozeur à travers une série de représentations artistiques et scéniques. Le public local pourra ainsi vivre une immersion inédite dans l'univers du théâtre contemporain.

L'ouverture se fera en musique et en mouvement, avec un spectacle chorégraphique et musical réunissant diverses expressions artistiques. Parallèlement aux représentations, les 25 et 26 octobre, un colloque de réflexion viendra enrichir cette édition.

Intitulé « Le théâtre tunisien : questions d'identité, d'altérité et représentations de la subjectivité - vers une école théâtrale tunisienne ? », le colloque sera modéré par Abdelhalim Massaoudi qui, présent lors de la conférence de presse, en a présenté le corpus général. On y examinera les concepts évoqués dans l'intitulé, leurs interactions, leurs significations idéologiques et esthétiques, ainsi que leurs dimensions sociologiques et anthropologiques, tout en interrogeant les contextes où ils ont pris forme et leurs liens avec les dynamiques à l'oeuvre dans la pratique et la création théâtrales.

À Tunis, entre la salle du 4e-Art et le Palais du Théâtre-Halfaouine, il sera question de représentations bien entendu, mais aussi, et entre autres, d'un nouveau programme, intitulé « L'Agora des saisons », qui prend la forme d'un espace de débat ouvert aux professionnels du théâtre. Au menu : des discussions sur la législation, les conditions de travail, l'organisation du secteur ou encore les formes de création. Objectif : faire émerger une feuille de route commune, adaptée aux réalités du théâtre tunisien contemporain.

Les oeuvres en compétition seront en lice pour différents prix qui se répartissent comme suit : Le Grand Prix de la création théâtrale tunisienne (30 000 dinars), Prix de la mise en scène, Prix du texte théâtral, Prix de la scénographie, Prix de l'interprétation féminine et le Prix de l'interprétation masculine (10 000 dinars chacun). Il est question aussi du Prix de la meilleur photographie de théâtre et Prix de la meilleure vidéo théâtrale.

Le jury de la compétition officielle est présidé par Mohamed Mediouni et composé de Faiza Messaoudi, Ramzi Azaiez, Salah Faleh et Henda Ben Ayed (membre observatrice).

L'édition 2025 du festival propose, du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026, au 4e-Art, une exposition-hommage à l'artiste visuel Adel Megdiche (6 mars 1949 - 27 janvier 2022), en collaboration avec le Musée national d'art moderne et contemporain (Macam).

Depuis ses débuts, Adel Megdiche n'a cessé d'explorer les frontières entre art visuel et théâtre. Son univers, peuplé de figures suspendues entre réalité et fiction, interroge la condition humaine à travers la mise en scène du corps, du mouvement et du silence. Chaque scène picturale se présente comme un espace fantastique où le peintre devient metteur en scène de la couleur, de la lumière et de la symbolique.

Au programme également de ces «Saisons créatives», des masterclasses : de photographie (par Kaïs Ben Ferhat), de vidéo théâtrale (Mourad Bechikh) et de critique théatrale (par Faouzia El Mezzi).

Deux hommages posthumes seront rendus à Anouar Chaafi et à Fadhel Jaziri. Ce dernier fera l'objet d'un programme de projections d'enregistrements de ses principales oeuvres théâtrales et cinématographiques. Sa dernière création, « Arboun 3 », signera la clôture de l'événement.