Tunisie: Remise du Prix Lumière à Michael Mann - « Que la lumière vous accompagne et vive le cinéma ! »

La cérémonie de remise du prix Lumière débute au Centre des congrès de Lyon avec l'entrée de différentes stars du cinéma telles que Marina Fois, Sami Bouajila, Jérémie Rénier, Irène Jacob, directrice de l'Institut Lumière, John Woo, Michèle Laroque et bien d'autres... Le directeur du festival, Thierry Frémaux, lit, à l'audience composée de pas moins de 3.000 festivaliers, un mail qu'il a reçu dans l'après-midi de la part de Quentin Tarantino : « Je n'ai malheureusement pas pu venir mais je dis à Michael Mann bienvenue dans le club des Prix Lumière ! ».

En effet, le réalisateur du « Dernier des mohicans », d'« Ali » et de « Miami vice » n'est pas seulement adulé par des millions de cinéphiles à travers le monde, il l'est également par ses pairs. A commencer par Christopher Nolan, réalisateur d'« Interstellar » pour qui « Heat » est un classique absolu qui a inspiré nombre de scènes de son « Batman : Dark knight rises »...

Camélia Jordana a interprété avec grâce la chanson « We shall overcome », le chant des grandes manifestations des années 70 aux Etats-Unis que Jean Baez a rendu mondialement célèbre. Le public a découvert deux courts documentaires. Le premier consacré au tournage d' « Ali » avec Will Smith et le second au cinéma de Michael Mann qui fut, avec « Collatéral », le premier cinéaste à tourner un long-métrage uniquement avec une caméra numérique.

D'autres petits films des frères Lumière récemment restaurés sont projetés. L'un d'eux, tourné à Lyon même intitulé « Combat de boxe dans un tonneau », rend le public hilare. Un autre, tourné à Chicago, ville de naissance du réalisateur, montre des policiers moustachus parader dans Michigan Avenue.

Isabelle Huppert qui avait reçu le prix Lumière l'année précédente, prend ensuite la parole et s'adresse directement à Michael Mann : « C'est dans cette ville, qui a vu naître le cinéma, que nous honorons un cinéaste, dont l'œuvre est à la fois rigoureuse et passionnée. Vous observez la ville comme un organisme vivant, la nuit comme une respiration, les visages comme des territoires... que la lumière vous accompagne Michael Mann et vive le cinéma ! ».

L'artiste éprouve alors toutes les peines du monde à dissimuler sa joie. Il est ému, fier, reconnaissant : « Je suis extrêmement honoré et reconnaissant de recevoir ce merveilleux prix. Mon père est venu en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il serait très heureux d'être avec nous ce soir ! ».

Dimanche, après le tournage de la traditionnelle sortie d'usine et la cérémonie de clôture lors de laquelle sera projeté son classique « Heat », Michael Mann prendra l'avion pour Los Angeles pour s'atteler à la préparation du tournage de « Heat 2» qui devrait débuter en été 2026.