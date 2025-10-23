Tunisie: Économie verte, finance responsable et développement durable - Miser sur le leadership féminin

Face aux défis du changement climatique, la Tunisie fait de l'économie verte un axe majeur de son développement. La deuxième édition du Salon de l'économie verte, de la finance responsable et du développement durable, tenue récemment à Tunis, a mis en exergue le rôle essentiel des femmes entrepreneures dans la transition écologique, en tant que forces d'innovation et actrices d'un modèle économique plus inclusif et durable.

L'événement a également mis en lumière le rôle déterminant des femmes entrepreneures dans cette transition, en tant que leaders d'initiatives durables et catalyseurs de changement économique et social. Dans ce cadre, Nadia Mansour, docteure en finance, post-doctorante en finance durable à l'Université de Salamanque, experte en finance durable et commissaire générale du Salon du développement durable, a souligné que « l'économie verte constitue aujourd'hui un levier essentiel de durabilité et d'inclusion ».

Performance économique et respect de l'environnement

Selon elle, «l'économie verte n'est plus une option, mais une nécessité. Pour que les institutions tunisiennes gagnent en visibilité à l'échelle internationale, il devient impératif d'intégrer les principes du développement durable et de la préservation de la nature au cœur des stratégies économiques».

« Notre objectif est clair », a-t-elle ajouté, « conjuguer la performance économique et le respect de l'environnement. Les effets du changement climatique touchent désormais toutes les sociétés ».

Face à cette réalité, « nous devons imaginer des solutions durables, fondées sur l'économie verte, l'investissement responsable et la mobilisation des institutions publiques et privées », a-t-elle indiqué. Ces acteurs sont, selon elle, « les piliers de la société et jouent un rôle central dans la préservation de la nature, la continuité du développement et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens ».

Cependant, de nombreux investisseurs restent prudents face aux projets verts, souvent perçus comme risqués. « Il est donc nécessaire de créer un environnement plus incitatif à l'investissement durable », a précisé Mansour. « C'est dans ce cadre que nous collaborons avec l'Assemblée nationale tunisienne pour encourager la mise en place de politiques publiques favorables aux projets verts et à la finance durable».

Un autre axe prioritaire concerne le soutien à l'entrepreneuriat féminin, notamment dans les régions de l'intérieur du pays.

« Les femmes entrepreneures doivent pouvoir accéder plus facilement aux financements, aux formations et aux opportunités d'investissement dans des projets durables. Ce soutien contribue à la fois à l'inclusion économique et à la transition écologique », a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui, « la peur cède la place à la conscience ». La société tunisienne prend progressivement conscience de l'importance de l'économie verte et de la nécessité de préserver la nature pour garantir un avenir plus libre et plus sûr aux générations futures.

L'Assemblée nationale de Tunisie travaille en partenariat avec divers acteurs : associations financières, chefs d'entreprise, scientifiques, chercheurs tunisiens et étrangers, ainsi que plusieurs ministères. Tous oeuvrent ensemble pour renforcer la place des femmes dans la vie économique et encourager leur intégration financière.

Pas seulement une question d'égalité, mais…

Les femmes tunisiennes ont prouvé leur compétence, leur capacité d'innovation et leur résilience. Elles dirigent aujourd'hui un nombre croissant d'entreprises et d'initiatives à fort impact économique et social.

La majorité des diplômés universitaires en Tunisie sont des femmes, un atout majeur pour bâtir une économie plus verte, inclusive et compétitive. C'est pourquoi les institutions financières et les acteurs économiques s'emploient à leur offrir davantage de soutien et de reconnaissance dans le monde de l'entrepreneuriat.

Lors du panel « Leadership Féminin et Métiers Verts : Innover pour Demain », Sarra Gharbi, fondatrice de Ecores Consulting, consultante ISO spécialisée en RSE, experte reconnue par l'OIT en égalité de genre et certifiée ESG par Paris Dauphine, a déclaré que « ce panel a permis de croiser des perspectives riches et complémentaires sur l'innovation, l'entrepreneuriat et le leadership féminin dans les secteurs stratégiques de l'économie verte ».

Les discussions ont exploré plusieurs thématiques essentielles, mettant en lumière les leviers d'action pour une croissance durable et inclusive. Parmi elles : les programmes internationaux, qui soutiennent l'autonomisation économique des femmes et facilitent leur accès aux métiers verts, tout en encourageant des pratiques responsables et inclusives ; les projets nationaux d'innovation et de recherche appliquée, moteurs de nouveaux parcours professionnels adaptés aux défis environnementaux et économiques ; le rôle des universités et centres de recherche, véritables incubateurs de compétences, qui forment et accompagnent les femmes dans les filières vertes et favorisent le développement de solutions concrètes fondées sur la science et l'innovation; enfin, les initiatives locales et partenariales, illustrant comment des femmes entrepreneures transforment les contraintes écologiques en projets innovants à fort impact social et environnemental.

Gharbi a révélé que « le leadership féminin dans les métiers verts n'est pas seulement une question d'égalité, mais un véritable moteur d'innovation, de compétitivité et de durabilité ». Elle a ajouté : « En facilitant l'accès des femmes à la formation, à la recherche, à l'innovation et aux réseaux, la Tunisie dispose d'un puissant levier pour transformer les défis écologiques en opportunités économiques et sociales durables ».

L'objectif est donc d'offrir une vision claire et inspirante d'une transition écologique inclusive, valorisant l'expertise féminine et les initiatives innovantes qui façonnent la Tunisie de demain. Les métiers verts couvrent aujourd'hui un large éventail de domaines -- de l'énergie renouvelable à la gestion des déchets, en passant par l'agriculture durable, le bâtiment écologique, l'économie circulaire et les services environnementaux -- représentant autant d'opportunités économiques que de leviers pour un avenir durable, équitable et résilient.