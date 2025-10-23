Tunisie: BH Bank obtient la certification MSI 20000 et confirme sa solidité financière

À fin septembre 2025, BH Bank fait état d'une dynamique contrastée sur ses principaux indicateurs financiers. Les créances sur la clientèle se situent à 10 372 millions de dinars, enregistrant une baisse de 3 % par rapport à l'année précédente, tandis que les dépôts connaissent une progression notable de 4,8 %, franchissant le cap des 9 500 millions de dinars. Cette évolution traduit un renforcement de la confiance des clients malgré un contexte économique exigeant.

Le recours aux financements externes et aux ressources spéciales a également connu une intensification, avec un encours de 1 507 millions de dinars, en hausse de 7,3 % sur un an. Si les produits d'exploitation restent stables à 1 094 millions de dinars, les charges d'exploitation ont pris le pas, augmentant de 4,5 % et entraînant un recul du Produit Net Bancaire qui s'établit à 526,7 millions de dinars contre 552,3 millions de dinars à la même période en 2024.

Les charges générales d'exploitation ont poursuivi leur tendance à la hausse, atteignant 62 millions de dinars, tandis que les frais de personnel n'ont que légèrement augmenté à 147 millions de dinars, reflétant une maîtrise partielle des coûts.

Au-delà des chiffres, BH Bank poursuit sa trajectoire en matière de gouvernance et de responsabilité sociétale. La publication du premier rapport extra-financier au titre de l'exercice 2024 témoigne de sa volonté d'inscrire ses activités dans une logique de transparence et de création de valeur durable, répondant aux exigences de la Bourse de Tunis.

La banque a également confirmé sa certification MSI 20000, délivrée par COFICERT, reconnaissance internationale de la solidité de sa gouvernance et de sa gestion financière. Cette distinction renforce la position de BH Bank comme acteur fiable et rigoureux du paysage bancaire tunisien.