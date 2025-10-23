Tunisie: Carthage Cement réalise 286,38 MD de chiffre d'affaires et réduit son endettement de 9,5%

22 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le chiffre d'affaires cumulé de Carthage Cement s'est établi à 286,38 millions de dinars (MD), au 30 septembre 2025, contre 324,78 MD, une année auparavant, font ressortir les états financiers de la société, publiés mercredi par la cimenterie.

« Cette évolution traduit un resserrement de l'écart par rapport à l'exercice précédent, passant de -14% à fin juin à -12% à fin septembre, témoignant d'une amélioration du rythme d'activité au cours du troisième trimestre ».

La cimenterie fait savoir que l'activité Ciment a enregistré une progression à l'export de 64% pour atteindre 52,4 MD, atténuant le repli local (le chiffre d'affaires en baisse de -23%, à 206,78 MD).

Pour ce qui est de l'activité Agrégats, elle a maintenu une dynamique positive, puisque le chiffre d'affaires a progressé de 7%, à 18,92 MD à fin septembre 2025.

Quant à l'activité Béton, elle a connu une croissance soutenue et régulière, portée par la hausse des volumes produits et une meilleure couverture commerciale.

Les indicateurs d'activités de la cimenterie ont révélé, en outre, la régression de l'endettement de 9,5%, à 288 MD, par rapport au 31/12/2024.

