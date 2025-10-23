Tunisie: Tunis El Manar scelle un partenariat technologique avec une université japonaise

22 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Université de Tunis El Manar a signé, ce mercredi, un accord de coopération avec The University of Electro-Communications, un établissement national au Japon spécialisée dans l'enseignement et la recherche en technologies de pointe.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l'ambassade du Japon en Tunisie, cet accord vise à promouvoir l'échange d'expériences entre les chercheurs, les enseignants et les étudiants des deux institutions au profit de la relation étroite entre la Tunisie et le Japon dans le domaine technologique.

Il convient de rappeler qu'en avril cette année, The University of Electro-Communications a fait don de 1,750 tablettes PC au Ministère de l'Education pour soutenir l'enseignement numérique dans les écoles tunisiennes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.