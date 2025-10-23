Tunisie: Tunis El Manar scelle un partenariat technologique avec une université japonaise

L'Université de Tunis El Manar a signé, ce mercredi, un accord de coopération avec The University of Electro-Communications, un établissement national au Japon spécialisée dans l'enseignement et la recherche en technologies de pointe.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l'ambassade du Japon en Tunisie, cet accord vise à promouvoir l'échange d'expériences entre les chercheurs, les enseignants et les étudiants des deux institutions au profit de la relation étroite entre la Tunisie et le Japon dans le domaine technologique.

Il convient de rappeler qu'en avril cette année, The University of Electro-Communications a fait don de 1,750 tablettes PC au Ministère de l'Education pour soutenir l'enseignement numérique dans les écoles tunisiennes.