Tunisie: Lancement officiel du système SIGAF - Une nouvelle ère pour la formation professionnelle au pays

Le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle a annoncé, mercredi, le lancement officiel d'un système d'information intégré pour la gestion des activités de formation professionnelle privée « SIGAF » au cours d'une conférence de presse organisée à Tunis, en présence du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad, de représentants des structures publiques et privées, des partenaires de la coopération internationale, de représentants de la délégation de l'union européenne en Tunisie et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de coopération régional « Pour une approche globale de la gestion de la migration et de la mobilité des travailleurs en Afrique du Nord (THAMM) a pour objectif de numériser les services administratifs offerts aux établissements de formation professionnelle privée et à ses partenaires en particulier, les formateurs, les stagiaires et les organismes publics.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, a indiqué, à cette occasion, que le lancement de ce système numérique constitue « une mutation qualitative dans la modernisation du système de formation professionnelle et le rapprochement des services aux citoyens ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chaouad a précisé que la plateforme « SIGAF » s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de numérisation, soulignant qu'il ne s'agit pas seulement d'un outil technique, mais d'une plateforme stratégique visant à unifier les bases de données liées à la formation professionnelle, à garantir la protection des données, et à faciliter les procédures administratives par l'interaction entre les établissements publics et privés.

Il a indiqué que l'entrée en exploitation de ce système se fera par étapes. La première phase consiste à former les cadres régionaux et centraux et les utilisateurs de la plateforme tels que les établissements de formation privés, alors que la seconde phase est consacrée à l'inscription des données de la formation, a-t-il ajouté.

Il a affirmé que le ministère assure l'accompagnement des intervenants par le biais de la formation et la sensibilisation pour garantir une utilisation optimale du système.

Pour sa part, la représentante de la délégation de l'Union européenne en Tunisie a souligné que la plateforme SIGAF illustre le partenariat entre l'Union européenne et la Tunisie et répond à une volonté commune de renforcer les compétences à travers le développement des systèmes de formation professionnelle adaptés aux besoins des employeurs.

Elle a ajouté que le projet SIGAF constitue un outil à même de renforcer la crédibilité des certificats de formation professionnelle et d'ancrer une culture de transparence sur le marché de l'emploi à travers la vérification de leur authenticité.

A noter que, la nouvelle plateforme numérique propose un ensemble de services électroniques, permettant de faciliter les procédures de lancement des établissements de formation professionnelle privés, la mise à jour de leurs données, la gestion des dossiers des apprenants et des formations, ainsi que les demandes de validation et de renouvellement, et les services de classification, de certification et d'équivalence des diplômes étrangers.

Elle permettra, en collaboration avec le ministère de l'éducation, d'orienter les élèves de la neuvième année vers les centres de formation publics par le biais du numérique dans le cadre d'une démarche visant à renforcer la complémentarité entre les systèmes éducatifs et de formation.

Un espace dédié aux investisseurs a également été créé sur le portail électronique ⁦www.SIGAF.TN⁩ leur permettant de lancer des établissements de formation à distance, tout en assurant un suivi instantané des formations et une interaction avec les structures publiques.

La plateforme offre également aux diplômés de la formation professionnelle la possibilité de soumettre les demandes d'équivalence et de certification via ce système.