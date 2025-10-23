Soudan: Le Gouverneur de la Mer Rouge rencontre le directeur national du projet de l'UNIDO

Le Gouverneur de l'État de la Mer Rouge, Lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour, a rencontré Mercredi le directeur national du projet de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel pour les États de la Mer Rouge et de Gedaref, Dr Ali Mohamed Ali, en présence du directeur général du secteur industriel, M. Ahmed Mohamed Tahir.

Le gouverneur de l'Etat s'est déclaré prêt à soutenir le projet, en particulier la composante locale, pour l'intérêt des habitants de l'Etat et relancer l'économie locale.

Dans des déclarations à la presse après la réunion, Dr Ali Mohamed Ali a précisé que le projet est entièrement financé par le gouvernement Canadien et qu'il porte sur les activités agricoles et la commercialisation, en se concentrant sur l'ajout de la valeur aux récoltes.

Il a indiqué que le gouverneur a été informé des activités de l'organisation lors de la réunion, ajoutant que le projet vise à renforcer les capacités des producteurs et des fabricants, en particulier les femmes.

Il a également indiqué que l'idée générale du projet comprend la création de quatre lignes de production : une ligne pour les moulins, une autre pour les huiles, une troisième pour les séchoirs et une quatrième pour la production d'arachides.