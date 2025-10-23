Soudan: Badi rencontre le directeur du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies

Le commissaire de l'aide humanitaire de l'État de Sennar, Mohamed Abdel Fattah Badi, a rencontré Mercredi le directeur du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), M. Francis, en présence de la directrice de l'administration générale de soins sanitaires de base au ministère de la Santé de Sennar, Fatima Mohamed Abdel Halim.

Badi a loué les efforts d'Oucha, soulignant que l'État de Sennar a besoin d'intervenir dans un certain nombre de secteurs de services. Il a également appelé à la mise en oeuvre de projets productifs générant du revenu, de projets d'énergie solaire et à la réhabilitation des stations d'eau.

Le directeur du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), M. Francis, a salué les efforts déployés par la Commission d'aide humanitaire de l'État de Sennar et le gouvernement de l'État de Sennar pour faciliter l'accès aux organisations opérant dans l'État.

De même, la directrice générale des soins sanitaires de base au ministère de la Santé a salué les efforts des organisations dans le secteur de la santé, en particulier dans les soins sanitaires de base.