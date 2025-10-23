Ethiopie: Le pays est désireux de renforcer sa coopération avec l'Azerbaïdjan dans un large éventail de domaines

22 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, a reçu dans son bureau l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en Éthiopie, l'ambassadeur Ruslan Nasibov.

Au cours de cet entretien, Hadera a souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales en plein essor entre les deux pays.

Le ministre d'État a exprimé la volonté de l'Éthiopie d'approfondir sa coopération avec l'Azerbaïdjan dans de nombreux domaines, notamment le commerce et l'investissement, la prestation de services publics, l'éducation, le tourisme, les énergies renouvelables et l'agriculture.

Il a également invité les investisseurs et les entreprises azerbaïdjanais à profiter des opportunités d'investissement favorables offertes par les vastes réformes économiques menées par l'Éthiopie.

L'ambassadeur Ruslan Nasibov a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre le développement de ses relations multidimensionnelles avec l'Éthiopie.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

