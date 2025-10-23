Cote d'Ivoire: Trafic d'espèces protégées - 7 peaux, 6 crânes de panthères et 40 kg d'ivoire saisis

Dans une note reçue par Fratmat.info le mardi 21 octobre 2025, l'Ong pour la lutte contre le trafic des espèces sauvages protégées, Eagle-Côte d'Ivoire, a présenté le bilan à mi-parcours de l'année 2025 de ses activités en collaboration avec les autorités ivoiriennes.

Ce bilan fait état de saisies de 40 kg d'ivoire d'éléphant, six crânes et sept peaux de panthères. Ces différentes saisies sont le fruit de la collaboration entre l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée (Uct), la Direction de la police forestière et des eaux (Dpfe) du ministère des Eaux et forêts, et Eagle-Côte d'Ivoire, qui assure l'assistance technique.

Toutes ces saisies étaient aux mains de dix présumés trafiquants d'espèces sauvages protégées, en provenance du Burkina Faso, du Liberia et du Ghana, des pays voisins de la Côte d'Ivoire.

Pour pallier ce phénomène, l'Ong appelle à une application stricte de la loi n° 2024-364 du 11 juin 2024 portant gestion de la faune, qui réglemente la gestion des ressources fauniques en Côte d'Ivoire. Cette loi prévoit des peines de prison allant de six mois à 20 ans, ainsi que des amendes pouvant varier de 500 000 à 20 millions de Fcfa.

L'Ong estime que la non-application de la loi crée un environnement favorable à l'invasion de trafiquants internationaux, pouvant engendrer des maux annexes, tels que le trafic d'armes, de drogues et d'êtres humains.

Selon Eagle-Côte d'Ivoire, le trafic d'espèces sauvages protégées est étroitement lié à celui de la drogue et des armes, car il relève de la criminalité transnationale organisée qui utilise des itinéraires, des réseaux et des méthodes similaires.

Présente en Côte d'Ivoire depuis 2017, l'Ong Eagle travaille dans le seul but d'assister les autorités dans la lutte contre le trafic d'espèces protégées, de lutter contre la corruption, de traduire les trafiquants en justice, de les faire condamner et de s'assurer qu'ils purgent leurs peines.

À ce jour, plus de 90 trafiquants ont été interpellés, 4 000 kg d'écailles de pangolin et 800 kg d'ivoire ont été saisis.