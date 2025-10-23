À la suite de la conférence de presse tenue le mardi 21 octobre 2025 par la promotrice de la société Prodaf Adf, la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) dans un communiqué de presse, apporte les précisions ci-après.

Selon la banque, lors de cette rencontre médiatique, la promotrice a tenu des propos mettant gravement en cause la Bnde, l'accusant d'être un « bras armé de l'État » visant à nuire à ses activités professionnelles et à porter atteinte à sa réputation. Face à ces allégations, la Bnde tient à rétablir les faits avec rigueur et transparence.

«Nous tenons au préalable à préciser, à l'attention de nos clients et du public, que la Bnde n'est pas un démembrement de l'Etat mais une banque commerciale, dument agréée par la Commission bancaire de l'Uemoa, au même titre que toutes les autres institutions financières de la place. Elle est donc soumise à la loi bancaire et exerce ses activités dans le strict respect des normes professionnelles et éthiques du secteur », lit-on dans le document.

Ainsi, la Bnde tient à souligner que ses procédures de recouvrement sont uniformes et appliquées sans distinction à l'ensemble de sa clientèle. En ce qui concerne le dossier de crédit de la société Prodaf Adf, la Banque dit avoir agi conformément aux dispositions réglementaires et à ses procédures internes, sans aucune interférence extérieure ni considération politique.

Par ailleurs, la Bnde tient à préciser qu'elle s'est toujours conformée aux règles en matière de gestion des dossiers contentieux. Elle se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légaux et réglementaires pour défendre son image et sa crédibilité auprès de ses clients et partenaires.

Enfin, la Bnde réaffirme son engagement à soutenir le développement économique du Sénégal, notamment à travers le financement des Pme/Pmi, qui constituent le coeur de sa mission. Elle reste déterminée à accompagner les entrepreneurs dans un cadre équitable, transparent et conforme aux exigences du secteur bancaire