Sénégal: Ngay Mékhé - Plus de 2136 femmes dépistées grâce à la Lisca et Invictus Capital& Finance SA

La Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca), en partenariat avec Invictus Capital & Finance SA, a tenu une campagne de dépistage gratuit les 20 et 21 octobre à Ngay Mékhé.

« Pendant ces deux jours, plus de 2136 femmes ont bénéficié d'un dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, dans une ambiance de solidarité et d'engagement collectif », renseigne un communiqué de presse.

Grâce à l'expertise de nos équipes médicales et à l'implication des bénévoles, ajoute la même source, plusieurs femmes ont pu être orientées et accompagnées pour des examens complémentaires, notamment des mammographies et d'autres analyses nécessaires à une meilleure prise en charge précoce.

«Cette étape de la caravane Octobre Rose marque un temps fort de notre mission : sauver des vies par la prévention et le dépistage précoce.

Un grand merci à Invictus Capital & Finance SA pour son engagement aux côtés de la Lisca dans la lutte contre le cancer au Sénégal », note le communiqué.