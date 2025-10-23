Sénégal: 25 ans de coopération sénégalo-tchèque - Un partenariat exemplaire au service de la biodiversité

C'est dans l'enceinte solennelle de l'Assemblée nationale que s'est tenue, ce mardi, la cérémonie marquant les 25 ans de coopération entre le Sénégal et la République tchèque dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Une célébration qui symbolise bien plus qu'un simple anniversaire : elle incarne un partenariat durable, scientifique et profondément humain, centré autour de la préservation d'une espèce emblématique l'éland de Derby, la plus grande antilope du monde.

En ouverture, Mbène Faye, quatrième vice-présidente de l'Assemblée nationale, représentant le président Malick Ndiaye, a salué « un quart de siècle de partenariat solide, fondé sur la confiance, la science et une vision partagée dans la préservation du vivant ». Elle a rappelé en outre, que « ce modèle de diplomatie verte, ancré dans des enjeux globaux, s'inscrit dans la droite ligne des engagements du Sénégal en matière de transition écologique. »

Au coeur de cette coopération, la réintroduction réussie de l'éland de Derby dans les réserves naturelles de Bandia et Fathala reste l'un des accomplissements les plus marquants. Mais au-delà de ce succès biologique, c'est toute une philosophie de la conservation qui s'est construite, reposant sur la rigueur scientifique, la formation des jeunes chercheurs sénégalais et l'implication des communautés locales.

Hana Trousilovà, chargée d'affaires à l'ambassade de la République tchèque, a souligné pour sa part l'importance de cette collaboration, qui va bien au-delà de la protection d'une seule espèce. « Ce que nous célébrons, c'est un quart de siècle de coopération écologique et humaine, au service du patrimoine naturel mondial. Ce projet est une véritable fierté nationale pour la République tchèque », a-t-elle déclaré, saluant au passage le travail inlassable des chercheuses tchèques Pavla Hejcmanova et Karolina Brandlova, pionnières du projet au Sénégal.

Le Réseau des Parlementaires pour la Protection de l'Environnement du Sénégal (REPES) joue un rôle central dans cette dynamique. Son président, le député Samba Dang, a rappelé que le réseau est un « cadre de concertation, de réflexion et d'action, mobilisant les parlementaires autour des enjeux de la biodiversité. » En ce sens il évoqué le projet d'écotourisme centré sur l'éland de Derby, à la fois levier économique et outil de sensibilisation à la protection des espèces menacées.

Le président du REPES a également plaidé pour une plateforme d'acteurs multisectoriels, réunissant chercheurs, institutions publiques, ONG et partenaires internationaux afin de mutualiser les efforts dans un contexte de pression écologique croissante.

Selon lui « Si les succès sont nombreux, les défis restent considérables. La pression démographique, la déforestation, les changements climatiques et la perte d'habitats naturels exigent une réponse coordonnée, ambitieuse et durable. »

Les trois intervenants ont unanimement exprimé le souhait de renforcer et formaliser la coopération à travers une nouvelle convention de partenariat, intégrant des axes nouveaux à savoir « digitalisation des données environnementales, gestion durable des ressources, valorisation des espèces endémiques, ou encore implication des jeunes dans la gouvernance environnementale. »

En définitive, cette journée d'échanges a réaffirmé la volonté commune du Sénégal et de la République tchèque de faire de cette collaboration un modèle de diplomatie verte, porteur d'espoir face aux défis environnementaux du XXIe siècle. Comme l'a magnifiquement formulé la députée Mbène Faye : « Puisse l'éland de Derby continuer à galoper librement dans nos savanes, symbole vivant de notre engagement pour un monde plus harmonieux, plus solidaire et plus respectueux de la nature. »