Sénégal: Université Amadou Mahtar Mbow - Lancement d'un appel à candidatures pour le poste de recteur

22 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou Kandé

L'Université Amadou Mahtar Mbow (Uam) est à la recherche d'un nouveau recteur. Le président du Conseil d'administration, Youga Sow, a lancé un appel public à candidatures pour le poste de recteur de l'Uam. L'actuel recteur est le Pr Ibrahima Cissé, en fonction depuis 2022.

« En application des dispositions des décrets nº 2021-846 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de nomination du recteur dans les universités publiques et n° 2021-1503 du 16 novembre 2021 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Université Amadou Mahtar Mbow (Uam), il est lancé un appel à candidatures en vue de la nomination du recteur de l'Uam », écrit M. Sow, dans un communiqué de presse consulté par « Le Soleil ». Selon la même source, la mission principale du recteur est d'assurer la direction de l'université, définir la stratégie globale de l'institution et mettre en oeuvre les décisions du Conseil d'administration et du Conseil académique.

Les activités principales du recteur, précise-t-on, consistent, entre autres, à préparer les réunions du Conseil d'administration et à assurer l'exécution de ses délibérations; présenter, chaque année, un rapport d'activités au Conseil d'administration ; présider les réunions du Conseil académique et veiller à l'exécution de ses délibérations ; élaborer le plan stratégique de développement et la politique d'assurance qualité de l'université et assurer leur mise en oeuvre une fois approuvés par le Conseil d'administration.

Selon le communiqué, le candidat au poste de recteur doit être de nationalité sénégalaise ; un professeur titulaire des universités, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire du Cames ; doté de capacités managériales et avoir une expérience de gestion et d'administration d'établissements de formation. Le président du Conseil d'administration souligne que nul ne peut être candidat s'il est à moins de quatre ans de l'âge de départ à la retraite. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au mardi 18 novembre 2025 à 17 heures.

Lire l'article original sur Le Soleil.

