Sénégal: Conseil des ministres du 22/10/2025 - Les 4 points à retenir

Le Président de la République a dirigé le Conseil des ministres ce 22 octobre 2025. Au menu des échanges, quatre points importants. Les voici.

1 - Livre blanc du massacre de Thiaroye

À l'entame de sa prise de parole, Bassirou Diomaye Faye est revenu sur la cérémonie de réception, le 16 octobre 2025, du Livre blanc du massacre de Thiaroye. Après avoir félicité le Premier ministre Ousmane Sonko pour avoir supervisé ce travail de mémoire et de vérité, d'une portée symbolique et historique exceptionnelle, et rendu un vibrant hommage au Professeur Mamadou Diouf pour avoir coordonné les travaux du Comité de commémoration ayant enregistré la contribution d'éminents historiens ainsi qu'à son équipe, il a rappelé que « la restauration de la mémoire des résistants et héros africains demeure un axe majeur du Projet panafricain du Sénégal ».

Ainsi, il demande au gouvernement « d'exploiter les constats, enseignements, conclusions et recommandations du Livre blanc sur le massacre de Thiaroye et de prendre toutes les dispositions pour l'implantation, dans les meilleurs délais, du Centre spécial de documentation au sein du cimetière de Thiaroye ». Par ailleurs, il a invité le Premier ministre à coordonner l'organisation et le déroulement des activités indiquées dans le cadre de la commémoration du 81e anniversaire du massacre de Thiaroye, prévue le 1eᣴ décembre 2025.

2 - Session budgétaire et urgences

Poursuivant, Bassirou Diomaye Faye a évoqué le dépôt du projet de loi de finances de l'année 2026 à l'Assemblée nationale, le 15 octobre 2025, jour de l'ouverture de la session ordinaire unique du Parlement. Dans cette veine, il félicite le Premier ministre, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, le ministre des Finances et du Budget et l'ensemble des membres du gouvernement pour le travail effectué, en vue de bâtir un budget pour la Nation conforme aux orientations du plan de redressement en cours d'exécution et de l'Agenda national de transformation porté par la Vision Sénégal 2050.

Dans ce sens, le Chef de l'État rappelle que « la session budgétaire est un moment fort de dialogue démocratique, de vérité et de transparence ». C'est pour cette raison qu'il a demandé aux membres du gouvernement de prendre toutes les dispositions requises afin de présenter devant la représentation nationale, au mieux et en vue d'asseoir la performance de la gestion sectorielle, les politiques, programmes, projets et actions pour accélérer :

la relance de l'investissement productif et de l'emploi ;

le développement du secteur privé ;

l'amélioration du bien-être des populations sur l'étendue du territoire national.

En outre, Bassirou Diomaye Faye a souligné au Premier ministre, au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et au ministre des Finances et du Budget, l'urgence de procéder à l'évaluation des mesures et impacts du Plan de redressement économique et social (PRES) et de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de développement (SND).

Concernant l'exécution du PRES, il demande au Premier ministre de « veiller à la maîtrise des prix des denrées alimentaires et services de consommation courante et à la préservation du pouvoir d'achat des ménages ; à la justice sociale et à la protection des groupes vulnérables ».

3 - Aménagement urbain et cadre de vie

Autre point abordé par le Président de la République : l'aménagement urbain et le cadre de vie. Pour lui, une gestion inclusive et responsable du cadre de vie des populations demeure un élément fondamental de la modernisation des villes et communes. C'est en ce sens qu'il demande au gouvernement de « prendre toutes les dispositions et mesures afin de favoriser le développement d'un urbanisme commercial maîtrisé, qui préserve les espaces aménagés, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que le cadre de vie des populations ». L'accélération de la mise en oeuvre du programme de modernisation des marchés et espaces commerciaux demeure également une préoccupation majeure pour lui.

« Le Chef de l'État demande, par ailleurs, au ministre en charge de l'Environnement et de la Transition écologique, au ministre de l'Urbanisme et des Collectivités territoriales, et au ministre de l'Assainissement de travailler à l'amélioration continue et durable du système de gestion des déchets solides et liquides, à travers des concertations soutenues et des cadres opérationnels d'intervention entre les sociétés, services, projets et acteurs », renseigne également la note du Conseil des ministres.

Toujours selon le Président Faye, il est important d'avoir un aménagement paysager adéquat des villes et communes. Ces dernières doivent, selon lui, faire de la propreté, de la modernisation des espaces publics et de la qualité du cadre de vie des priorités dans leurs programmes urbains de transformation.

4 - Agenda présidentiel

Enfin, le Chef de l'État est revenu sur ses deux visites de la fin de semaine dernière. Il a d'abord exprimé sa gratitude et ses félicitations à son homologue rwandais, Son Excellence Monsieur Paul Kagame, pour l'accueil exceptionnel et le succès notable de sa visite d'État et de travail du 17 au 19 octobre 2025, tournant majeur dans les relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Rwanda.

Il a également exprimé sa reconnaissance à son homologue, Son Excellence Monsieur William Ruto, pour la parfaite réussite de sa visite officielle au Kenya du 19 au 21 octobre 2025.

Enfin, le Chef de l'État informe qu'il présidera, le jeudi 23 octobre 2025, la première réunion du Conseil supérieur d'orientation agrosylvopastoral.