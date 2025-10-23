Sénégal: Les nominations du Conseil des ministres du 22 octobre 2025

document

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre du Ministère de la Justice :

Monsieur Djibril NDOYE, Auditeur interne, titulaire d'un Master en Direction Financière-Contrôle de Gestion-Audit interne, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement au Ministère de la Justice, en remplacement de Monsieur Aliou NDIAYE.

Au titre du Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique :

Madame Djireye Clotilde COLY, Expert-comptable, est nommée Directeur de l'Emploi au Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, en remplacement de Monsieur Babacar SY.

Madame Khady MBODJ, Psychologue conseiller, matricule de solde n° 725 803/A, est nommée Directeur de l'Orientation professionnelle au Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, poste vacant.

Au titre du Ministère de l'Industrie et du Commerce

Monsieur Massamba NDIAYE, Ingénieur en Développement Economique local, est nommé Directeur général de l'Association Sénégalaise de Normalisation au Ministère de l'Industrie et du Commerce, en remplacement de Monsieur Abdourahmane NDIONE, appelé à d'autres fonctions.

Au titre du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique :

Monsieur Amadoune DIOP, Administrateur civil, matricule de solde n° 606 107/D, précédemment Préfet du Département de Gossas, est nommé Préfet du Département de Podor, en remplacement de Monsieur Mactar DIOP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Georges Samba FAYE, Administrateur civil, matricule de solde n° 722 161/K, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Thiès chargé des Affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Gossas, en remplacement de Monsieur Amadoune DIOP, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Omar Sarr DIOP, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 638 488/G, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Kolda, est nommé Adjoint au Prefet du Département de Thiès, poste vacant.

Monsieur Alioune Badara Sibiri GASSAMA, Instituteur, matricule de solde n° 600 304/A, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Niaming, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Goudomp, en remplacement de Monsieur Baba WILLANE, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Mohameth El Amine NDOYE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 681 470/B, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Bignona, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Modou SAMB, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Modou SAMB, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 696 217/E, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Rufisque, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Ziguinchor, poste vacant.

Monsieur Ibrahima POUYE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 731 835/F, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Malika, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Bignona, en remplacement de Monsieur Mohameth El Amine NDOYE, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Babacar DIOUF, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 722 192/M, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Rufisque Est, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Salémata, poste vacant.

Monsieur Mamadou Farba SY, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 661 449/H, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Saraya, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Mbour, poste vacant.

Monsieur Serigne FALL, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 696 210/B, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Nioro du Rip, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Dakar, poste vacant.

Monsieur Landing DIATTA, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 635 228/Z, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Sam Notaire, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Dagana, en remplacement de Monsieur Hubert Lazare Birame FAYE, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Henry Ndiagne GUEYE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 681 461/Z, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Koumpentoum, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Fatick, en remplacement de Monsieur Bou KAMARA, appelé à d'autres fonctions.

Madame Jacqueline dite Khadidiatou DIOP, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 722 239/A précédemment Adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement des Parcelles assainies, est nommée Adjointe au Préfet du Département de Pikine, poste vacant.

Monsieur Boubacar BA, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 722 225/B, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Wakhinane Nimzatt, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Kaffrine, en remplacement de Monsieur Modou THIAO, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Moussa BA, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 722 223/D, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Bambey, en remplacement de Monsieur Mamadou FAYE, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Etienne Antoine LOPY, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 645 476/D, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Yeumbeul, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Ousseynou KABA, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Ousmane THIOUB, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 722 190/0, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Thiaroye, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Louga, en remplacement de Monsieur Sékhou SEYDI, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Ciré BA, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 722 246/C, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Notto, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Mbacké, en remplacement de Monsieur Amadou SOW, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Ababacar Sadikhe GUEYE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 722 244/E, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Grand Dakar, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Goudiry, en remplacement de Monsieur Thierno Hamidou SOW, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Abdoul SOW, Instituteur, matricule de solde n° 622 919/K, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Gossas, est nommé Adjoint au Préfet du Département d'Oussouye, en remplacement de Monsieur Georges Gabriel DIARRA, appelé à d'autres fonctions.

Madame Néné DIOMBANA, Inspectrice de l'Animation et du Développement, matricule de solde n° 619 133/M, précédemment Adjointe au Préfet du Département de Matam, est nommée Adjointe au Préfet du Département de Gossas, en remplacement de Monsieur Abdoul SOW, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Abiboulaye DIALLO, Instituteur, matricule de solde n° 514 624/L, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissaient de Ouadiour, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Nioro du Rip, en remplacement de Monsieur Serigne FALL, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Youssoupha SEYE, Instituteur, matricule de solde n° 632 336/A, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Ndindy, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Matam, en remplacement de Madame Néné DIOMBANA, appelée à d'autres fonctions.

Monsieur Hubert Lazare Birame FAYE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 681 460/A, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Dagana, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Diendé, Département de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Sébastien SENGHOR, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Baba WILLANE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 681 472/Z, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Goudomp, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Djirédji, Département de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Moussa SY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Mouhamadou Lamine THIAM, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 609 859/C, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement des Almadies, Département de Dakar, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Keur Mousseu, Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Oumar DIA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Ousmane THIAO, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 621 196/G, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement de Mbédiène, Département de Louga, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement des Almadies, Département de Dakar, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Lamine THIAM, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Amadou SARR, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 661 448/G, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement de Bala, Département de Goudiry, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Mbédiène, Département de Louga, en remplacement de Monsieur Ousmane THIAO, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Modou THIAO, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 601 271/K, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Kaffrine, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Bala, Département de Goudiry, en remplacement de Monsieur Amadou SARR, appelé à d'autres fonctions.

Madame Khady Basse NDIAYE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 744 779/D, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement des Parcelles assainies, Département de Dakar, en remplacement de Madame Jacqueline dite Khadidiatou DIOP, appelée à d'autres fonctions.

Monsieur Ababacar DIEYE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 666 319/E, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Grand Dakar, Département de Dakar, en remplacement de Monsieur Ababacar Sadikhe GUEYE, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Tafsir Mouhamed THIAW, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 744 883/D, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Dakar Plateau, Département de Dakar, en remplacement de Monsieur Masse BOUSSO, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Masse BOUSSO, Instituteur, matricule de solde n° 626 748/A, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Dakar Plateau, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement Saré Coly Sallé, Département de Vélingara, en remplacement de Monsieur Younousse DIOP, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Mamadou Diallo WADE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 629 496/L, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Rufisque Est, Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Babacar DIOUF, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Ibrahima MBENGUE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 746 002/G, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Gamadji Saré, Département de Podor, en remplacement de Monsieur Fary NDAO, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Tafsir Oumar SALL, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 746 019/A, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Dioulacolon, Département de Kolda, en remplacement de Monsieur El Hadji Djibril FALL, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Coliba DIATTA, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 746 280/0, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Paoskoto, Département de Nioro du Rip, en remplacement de Monsieur Lamine KABA, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Moustapha SECK, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 732 308/E, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Missira Wadène, Département de Koungheul, en remplacement de Monsieur Kéba SALL, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Pierre Nestor Noêl COLY, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 744 923/C, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Notto, Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Ciré BA, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Adama PAYE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 645 826/E, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Sam Notaire, Département de Guédiawaye, en remplacement de Monsieur Landing DIATTA, appelé à d'autres fonctions.

Madame Sébastiana BADJI, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 746 012/H, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement de Malika, Département de Keur Massar, en remplacement de Monsieur Ibrahima POUYE, appelé à d'autres fonctions.

Madame Fatou Diaw NIANG, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 746 002/G, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement de Thiès Sud, Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Ibrahima DRAME, appelé à d'autres fonctions.

Madame Mané DIAW, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 744 947/C, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement de Diamniado, Département de Rufisque, en remplacement de Madame Marième Sylvia KANE, appelée à d'autres fonctions.

Madame Marième Sylvia KANE, institutrice, matricule de solde n° 676 530/C, précédemment adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement de Diamniadio, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement de Wack Ngouna, Département de Nioro du Rip, en remplacement de Monsieur Ciré DIALLO, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Cheikh DIAGNE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 744 905/G, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Niakhar, Département de Fatick, en remplacement de Monsieur Amadou BA, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Daouda MBOW, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 688 521/B, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Ndame, Département de Mbacké, en remplacement de Monsieur Mamadou Mansour NIANG, appelé à d'autres fonctions.

Madame Mariama DIAW, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 744 996/A, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement des Almadies, Département de Dakar, en remplacement de Monsieur Madiéye NDIAYE, appelé à d'autres fonctions

Monsieur Madièye NDIAYE, Instituteur, matricule de solde n° 611 323/B, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement des Almadies, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Koumbal, Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Birahime Fall, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Abdourahmane KEBE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 701 583/H, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Fimela, Département de Fatick, en remplacement de Monsieur Oumar KABA, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Mouhamed Malick NGOM, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 744 919/J, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Fissel, Département de Mbour, en remplacement de Monsieur Léopold Yangane DIOP, appelé à d'autres fonctions.

Madame Adji Mame Diarra Bousso MBAYE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 744 945/G, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement de Wakhinane Nimzatt, Département de Guédiawaye, en remplacement de Monsieur Boubacar BA, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur El Hadji Balla CAMARA, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 651 696/A, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Pikine Dagoudane, Département de Pikine, en remplacement de Monsieur Hamady TOURE, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Amadou Garmy WADE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 746 017/G, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Méouane, Département de Tivaoune, en remplacement de Monsieur Cheikh Tidiane SOW, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Cheikh Tidiane SOW, Instituteur, matricule de solde n° 513 210/F, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Méouane, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Vélingara Ferlo, Département de Ranérou Ferlo, poste vacant.

Madame Soda Mariama CISSE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 744 877/A, précédemment en service à la Direction générale de l'Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement de Thiaroye, Département de Pikine, en remplacement de Monsieur Ousmane THIOUB, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Amadou NDIAYE, Instituteur, matricule de solde n° 632 612/B, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Dakatély, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Tattaguine, Département de Fatick, en remplacement de Madame Guéda DOUCOURE, appelée à d'autres fonctions.

Madame Guéda DOUCOURE, Institutrice, matricule de solde n° 683 357/D, précédemment Adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement de Tattaguine, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l'Arrondissement de Lour Escale, Département de Koungheul, en remplacement de Monsieur Mamadou DIENG, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Birahime FALL, Professeur de Collèges d'Enseignement moyen, matricule de solde n° 515 486/H, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Koumbal, est nommé Adjoint au Sous-préfet de Arrondissement de Pakour, Département de Vélingara, en remplacement de Monsieur Cheikh Sarr THIOUNE, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Oumar DIENG, Instituteur, matricule de solde n° 629 978/C, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Fongolimbi, Département de Kédougou, en remplacement de Monsieur Yoro SY, appelé à d'autres fonctions.

Monsieur Hamady NIANG, Instituteur, matricule de solde n° 713 594/I, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Niaming, Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Alioune Badara Sibiri GASSAMA, appelé à d'autres fonctions.

Marie Rose Khady Fatou FAYE,

Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre,

Chargée des Relations avec les Institutions,