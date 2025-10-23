Sénégal: LDC - Réveil fracassant pour Liverpool, service minimum pour le Real, Jackson buteur

22 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Boubacar Ndongo

La 3e journée de Ligue des champions s'est poursuivie ce mercredi 22 octobre 2025. Après quatre défaites de suite, Liverpool a retrouvé des couleurs en allant s'imposer 5-1 à Francfort. Le Real a remporté le choc de la soirée contre la Juve (1-0).

Pour cette soirée, on avait un duel de Sénégalais entre Monaco de Krépin Diatta et Tottenham de Pape Matar Sarr. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (0-0). Les deux Lions ne se sont pas croisés sur la pelouse puisque, titulaire au coup d'envoi, Krépin est sorti à la 57e minute, tandis que Pape Matar a foulé la pelouse à l'heure de jeu.

Le Bayern lui, a battu le Club Bruges 4-0. Nicolas Jackson a inscrit le e but bavarois à la 77e.

Liverpool flamboyant

Liverpool avait besoin d'une bonne claque pour se réveiller. Battus lors de leurs quatre dernières sorties, dont ce dimanche à domicile contre Manchester United (1-2), les Reds ont retrouvé des couleurs ce soir avec un brillant succès 5-1 sur la pelouse de Francfort. Pourtant, ce sont les Allemands qui ont ouvert la marque grâce à Kristensen à la 26e minute. Mais Ékitiké, Van Dijk, Konaté, Gakpo et Szoboszlai vont permettre à Liverpool de renouer avec la victoire. À noter que Florian Wirtz a délivré ses deux premières passes décisives de la saison.

À Madrid, le Real Madrid a signé sa 3e victoire en autant de sorties en Ligue des champions cette saison, en battant la Juventus 1-0. La délivrance est venue de Jude Bellingham (58e) pour son premier but de la saison.

De son côté, l'Olympique de Marseille a chuté 1-2 sur la pelouse du Sporting. pourtant devant dès la 14e minute sur une superbe inspiration de Paixao, les Olympiens vont ensuite être réduits à 10 après l'expulsion d'Emerson juste avant la pause. Les Portugais vont ensuite forcer la décision en fin de match grâce à Catamo (69e) et Santos (86e).

Tous les résultats de la soirée

Atalanta Bergame 0 - 0 Slavia Prague

Bayern Munich 4 - 0 Club Bruges : Karl (5e), Kane (14e), Luis Diaz (33e), Jackson (77e)

Chelsea 5 - 1 Ajax Amsterdam : Guiu (18e), Caicedo (26e), Fernandez (sp 45e), Estevao (sp 45e+5), George (48e) ; Weghorst (sp 32e)

Eintracht Francfort 1 - 5 Liverpool : Kristensen (26e) ; Ekitike (35e), Van Dijk (39e), Konaté (45e), Gakpo (65e), Szoboszlai (70e)

Monaco 0 - 0 Tottenham

Real Madrid 1 - 0 Juventus : Bellingham (57e)

Sporting CP 2 - 1 OM : Catamo (69e), Santos (86e) ; Paixao (14e)

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt : Osimhen (3e, 33e), Akgün (60e); Helmersen (75e, sp)

Bilbao 3-1 Qarabag : Guruzeta (40e, 88e), Navarro (70); Andrade (1e)

