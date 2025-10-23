Ile Maurice: Les Agaléens s'abritent dans un hangar

23 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

À Agaléga, la tension monte alors que la tempête tropicale Chenge se rapproche dangereusement de l'archipel. Selon le bulletin de la station météorologique de Vacoas émis à 4 heures ce jeudi 23 octobre, des nuages actifs liés au système influenceront le temps dès ce matin. Le ciel devrait se couvrir progressivement, annonçant des averses modérées à fortes, accompagnées d'orages.

Face à cette menace, les autorités locales ont décidé d'évacuer les habitants vers un hangar indien qui servira de refuge temporaire. Le Residential Manager a assuré la population que toutes les dispositions nécessaires avaient été prises. Victor, un Agaléen, explique: «De ce que nous avons compris, ce hangar sera aménagé pour tout le monde. Il y aura un espace pour les personnes âgées, avec des matelas, un autre pour les familles et un troisième pour les fonctionnaires.» L'évacuation devrait débuter à 14 heures aujourd'hui. Les personnes hébergées dans le hangar bénéficieront également de repas et d'un espace sanitaire minimal. «Il n'y aura pas de salle de bain, mais pour quelques heures, on pourra s'en passer. L'essentiel, c'est d'être en sécurité», confie Victor, en espérant que la tempête ne provoquera pas de dégâts majeurs. Selon les autorités, les habitants devraient y rester jusqu'à vendredi après-midi, le temps que la situation se stabilise.

Cette mesure a eu le mérite de rassurer une population encore marquée par le passage du cyclone Chido, en décembre dernier, qui avait causé d'importants dommages matériels et un profond traumatisme. «Les autorités demandent aussi à ceux qui refusent de quitter leur maison de signer un document attestant qu'ils prennent leurs propres responsabilités», précise un autre habitant. Alors que le vent commence déjà à se lever sur l'archipel, chacun espère que Chenge épargnera Agaléga. Mais cette fois, les habitants se disent mieux préparés, unis dans la crainte... et dans l'espoir que la tempête ne viendra pas raviver les douloureux souvenirs de décembre dernier.

