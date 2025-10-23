Congo-Kinshasa: Linafoot - Victoire du FC MK sur les Aigles du Congo, match nul entre FC Blessing et Don Bosco

23 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Champion en titre, le FC Les Aigles du Congo s'est incliné mercredi 22 octobre face au FC MK, sur le score de 2 buts à 1, lors de l'ouverture du championnat national de football, édition 2025-2026.

La rencontre s'est disputée au stade Tata Raphaël, dans la commune de Kalamu à Kinshasa.

Tenus en échec pendant presque toute la partie, les Aigles du Congo n'ont évité l'humiliation que grâce à une réduction du score signée Issa Shabani à la 83e minute.

Cette réalisation tardive n'a toutefois pas permis aux "Samouraïs" de revenir au score.

Sur un autre terrain, le match entre Blessing FC et le CS Don Bosco s'est soldé par un nul (1-1), dans une rencontre équilibrée où les deux équipes ont successivement pris l'avantage.

La journée a également été marquée par deux forfaits : l'OC Bukavu Dawa et l'US Tshikunku ne se sont pas présentés à leurs rencontres respectives face à l'AF Anges Verts et à l'AS Malole, ternissant ainsi le lancement du championnat.

Cette entame de saison laisse entrevoir un championnat ouvert, où les favoris devront composer avec l'émergence de formations ambitieuses.

La régularité s'annonce dès à présent comme le maître mot dans la course aux play-offs.

