Afrique: CAF Awards - Trois Congolais nominés en 2025

Trois Congolais figurent parmi les nominés des CAF Awards 2025.

Il s'agit de Fiston Mayele, Noah Sadiki, et Fedeline Ngoy, la gardienne de l'élite.

L'attaquant congolais de Pyramids FC se distingue par une double nomination, signe d'une saison exceptionnelle.

Il est en lice pour le titre suprême de Joueur de l'année, où il affrontera des stars mondiales telles que l'Égyptien Mohamed Salah.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Simultanément, Fiston Mayele est également nommé dans la catégorie Joueur interclubs de l'année, qui récompense le meilleur joueur évoluant dans les championnats et coupes africains.

Son club, le Pyramids FC (Égypte), est aussi nommé pour le prix de Club de l'année, ajoutant une dimension collective à cette performance individuelle.

Noah Sadiki

Dans la catégorie Jeune joueur de l'année, un autre Congolais porte haut les couleurs du pays : Noah Sadiki.

Ce jeune milieu de terrain, qui évolue à Sunderland en Angleterre, figure parmi les dix espoirs les plus prometteurs du continent.Cette nomination souligne son développement rapide et son potentiel considérable, le plaçant parmi les jeunes talents africains à suivre de très près.

Fedeline Ngoy

Enfin, le football féminin congolais est également à l'honneur avec la nomination de Fedeline Ngoy.

La gardienne de but du TP Mazembe est en course pour le titre de Gardienne de l'année.

Cette sélection récompense sa constance et ses performances de haut niveau sous les filets des "Corbeaux", confirmant son statut parmi les meilleures portières d'Afrique.

Les résultats sont attendus avec impatience lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, où l'on saura si l'un de ces ambassadeurs du football congolais décrochera un trophée