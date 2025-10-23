Congo-Brazzaville: 6e congrès du PCT - La date de clôture de la cotisation spéciale prorogée au 15 décembre

Initialement fixée au 15 octobre 2025, la date de clôture de la cotisation spéciale du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT) est prorogée au 15 décembre 2025, peut-on lire de la nouvelle directive du secrétaire général du parti, Pierre Moussa.

S'adressant aux membres du PCT, le secrétaire général a précisé que « le montant exigé pour chaque catégorie de contribuables étant un minimum, les membres et sympathisants du parti sont vivement encouragés à consentir davantage d'efforts pour le dépasser », a-t-il instruit.

Selon le bilan à mi-parcours fait par la coordination le 9 octobre dernier, lors de la réunion de la coordination du comité préparatoire, le taux de participation à la cotisation spéciale était estimé à environ 55%. « Nous pensons qu'il faudra encore booster un peu plus chacun de nous pour que nous puissions avoir le montant prévu dès le départ. Nous pouvons dire que nous sommes autour de 55% encore, ce n'est pas beaucoup, mais nous pensons que nous allons y arriver si tout le monde met la main à la pâte », indiquait le rapporteur adjoint du comité préparatoire, Antoinette Kebi.

Notons que Pierre Moussa avait pris en septembre deux actes importants dont l'un rappelant aux membres leur devoir de s'acquitter des cotisations statutaires, extra-statutaires et de la rétrocession, et l'autre fixant les délais de paiement de la cotisation spéciale. Annoncé du 27 au 30 décembre, le 6e congrès ordinaire du PCT a pour enjeux le renouvellement de ses instances dirigeantes et de désigner son candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Ainsi, la participation des membres du PCT aux réunions des instances du parti est conditionnée par le paiement de leurs contributions. « Le secrétaire général rappelle à tous les dirigeants, cadres et militants que tout membre qui n'est pas à jour de ses cotisations et la rétrocession est exclu de toutes les réunions d'instances du parti : assemblées générales des comités, assemblées générales des fédérations, congrès fédéraux, conseils fédéraux, sessions du comité central et congrès national », avertissait le secrétaire général.

Il soulignait, par ailleurs, lors de la cérémonie de lancement des travaux préparatoires du congrès le 7 août au Palais des congrès, que cette cotisation n'était pas une simple opération financière. « Il s'agit d'un acte militant, l'expression concrète de l'attachement du militant au parti et à ses idéaux. »