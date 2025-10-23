Congo-Brazzaville: Humour - Juste Parfait en lice pour les Takad 2025

L'humoriste congolais, Juste Parfait, est nominé à la 6e édition des African Kotas Awards Distinctions (Takad) dans la catégorie « Comédien africain de l'année ». Une reconnaissance qui salue son talent, son style authentique et son engagement à valoriser la culture congolaise à travers le rire.

Sur ses réseaux, l'artiste a réagi avec enthousiasme : « Bonne nouvelle les amis !!! Max de vote et de partages », invitant ainsi ses fans à le soutenir massivement à compter du 1er novembre, date d'ouverture des votes.

Né à Brazzaville, Juste Parfait s'est imposé au fil des années comme l'une des figures montantes de la scène humoristique congolaise. Passé par le théâtre avant de se lancer sur les planches en solo, il s'est distingué par un humour fin, ancré dans les réalités sociales et politiques de son pays. Entre dérision personnelle, imitation, satire et observation du quotidien, il a conquis un large public, aussi bien en salle que sur les réseaux sociaux.

Son style, à la fois éducatif et divertissant, lui a permis de participer à plusieurs festivals d'humour en Afrique centrale, et de collaborer avec des humoristes de renom. Sa nomination aux Takad 2025 vient ainsi consacrer un parcours marqué par la persévérance et la créativité.

Takad 2025 : une célébration de l'excellence africaine

L'édition 2025 des Takad se tiendra le 27 décembre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce grand rendez-vous continental réunira 16 pays africains, francophones et anglophones dont le Congo, la RDC, le Gabon, le Ghana, le Sénégal, le Mali, le Tchad, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire... en vue de célébrer l'excellence africaine dans toutes ses dimensions : art, sport, culture, entrepreneuriat, innovation, médias et engagement social.

Cette année, le Takad d'Or 2025 récompensera la personnalité ou l'entreprise ayant récolté le plus de votes à travers le continent, avec à la clé une récompense de 25 millions FCFA. Les votes sont ouverts du 1er novembre au 27 décembre sur le site dédié, et les internautes peuvent même devenir « votant d'Or » et remporter 3 millions FCFA.

Avec 33 distinctions officielles, les Takad 2025 célèbrent la créativité et le mérite d'une Afrique en mouvement : artistes urbains, web-humoristes, acteurs, influenceurs, journalistes, entrepreneurs, créateurs de mode, réalisateurs, sportifs, innovateurs et plus encore. L'événement se veut une plateforme d'unité et de reconnaissance continentale, valorisant ceux qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain.

Pour Juste Parfait, cette nomination symbolise plus qu'un honneur personnel : elle représente la voix d'un Congo drôle, talentueux et inspirant, prêt à conquérir les coeurs du continent à travers le rire.